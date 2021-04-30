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Giriş Tarihi: 30.4.2021 12:02 Son Güncelleme: 30.4.2021 12:14

770 gram olarak dünyaya geldi

İHA
770 gram olarak dünyaya geldi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 770 gram olarak dünyaya gelen bebek, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 30 haftalık 770 gram olarak doğan kız bebek, acilen yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak takibi gerçekleştirildi. 2 ay süren yoğun bakım yatışı sonunda 2 bin 40 gram ağırlığa ulaştırılarak sağlıklı bir şekilde taburcu edilen bebek ailesine kavuştu.

Bebeğin anne ve babası yatışı süresince bebeklerine özverili ve sevgi dolu yaklaşımları ile hayata tutunmasına destek olan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi personeline teşekkür ederek bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

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770 gram olarak dünyaya geldi
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