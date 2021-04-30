Pandemi ve Ramazan ayıyla birlikte estetik operasyonlar arttı

"Hem Ramazan ayı, hem de pandemi süreci nedeniyle ameliyat uygulamaları ne bizim, ne de hastalarımızın tercihi oluyor. Ameliyat olmak istemeyen ya da pandemi döneminde hastane ortamına girmek istemeyenlerin tercih ettiği uygulamalar çoğunlukla enjeksiyon, lazer ve cihazlı uygulamalar. Ayrıca tek seferde uygulanan ve kalıcı çözümler sunan, bu şekilde uygulama için kliniğe bir kereden fazla gelmelerine gerek olmayan uygulamalar daha çok tercih ediliyor" diyen Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, bu dönemde en çok tercih edilen uygulamaları anlattı…

Pandemi döneminde estetik operasyonlara talep fazla oldu. Çünkü sosyal hayata kapıları kapattığımız bu dönemde insanlar kendi içlerine döndüler, kendileriyle daha fazla zaman geçirdiler ve kendileri için bir şeyler yapmak istediler. Genellikle estetik operasyonlarını yıllık izinlerine denk getiren insanların bir kısmı pandemi dönemini evden çalışarak geçirdiği için veya kısıtlamalarla birlikte sosyal hayatın azalmasıyla birlikte operasyon sonrası toparlanma aşamasını evde geçirme fırsatı olarak gördüler.

Dışarıdan bir müdahale olmayan, yüzde yüz el değmeden ve ameliyatsız, ağrısız, yarasız ve son derece de rahatlatıcı tedavi olan vücut şekillendirme cihazları, bu dönemde en çok tercih edilen uygulamalar.

KÖK HÜCRE HER ZAMAN REVAÇTA

En çok tercih edilen diğer uygulama ise kök hücre uygulaması. Cilt kırışıklıklarından meme büyütmede silikonun yerine kullanılmasına, yara tedavisinden saç güçlendirmeye kadar geniş bir uygulama alanı olması ve kişinin kendi hücreleri ile uygulandığı için bir yan etki riski taşımaması tercih sebeplerinden. Ramazan ve pandemi döneminde bu gibi uygulamalara çok vakit ayırmak istemeyenlerin de imdadına yetişiyor. Çünkü kök hücre uygulaması tek seansta, yaklaşık 1-1.5 saat süren bir işlem.

SARKMALARA ACISIZ ÇÖZÜM

Pandemi döneminde tercih edilen bir diğer uygulama ise 'Endolift Lazer Ağı'. Yüz, çene, boyun bölgelerindeki sarkmalar ve gözlerin altındaki torbalar için uygulanabilen acısız bir yöntem. Cildin kesilmeden gerilmeden dinç haline kavuştuğu bir uygulama. Endolift Lazer Ağı ile istenilen bölgede ısı ayarlarını değiştirip, kontrollü yağ yakarak şekillendirme yapabiliyoruz. Örneğin, gıdı ve boyun bölgesi, sütyen kenarından önden ve arkadan yanlara doğru taşan bölgeler, diz içleri, selülitli bölgelerde başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Endolift Lazer Ağı'nın sunduğu tüm bu faydaların yanı sıra bu dönemde en büyük artısı tek seans olarak uygulanması.