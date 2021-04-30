Sağlık Bakanlığı’ndan Dünya Aşı Haftası paylaşımı

COVİD-19 aşısı uygulamasından sonra da maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uymaya devam edilmesi gerektiğine dikkat çekilen paylaşımda, "COVID-19 Aşısı uygulamasından sonra Koruyuculuğun gelişmesi genellikle birkaç hafta alır. Aşı uygulamasından sonra kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüs alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle maske, mesafe, temizlik tedbirlerine aşı sonrasında da uyulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.