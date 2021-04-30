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Giriş Tarihi: 30.4.2021 12:30

’ndan paylaşımı

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Sağlık Bakanlığı’ndan Dünya Aşı Haftası paylaşımı

, 24-30 Nisan kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından bir paylaşım yaptı.

COVİD-19 aşısı uygulamasından sonra da maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uymaya devam edilmesi gerektiğine dikkat çekilen paylaşımda, "COVID-19 Aşısı uygulamasından sonra Koruyuculuğun gelişmesi genellikle birkaç hafta alır. Aşı uygulamasından sonra kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüs alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle maske, mesafe, temizlik tedbirlerine aşı sonrasında da uyulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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Sağlık Bakanlığı’ndan Dünya Aşı Haftası paylaşımı
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