Son dakika: Türkiye aşılama dünyaya örnek oldu!

O BEDEN DE RİSK ALTINDA: Çalışmalar, aşırı düşük kiloluların da aslında riskli olduğunu ortaya koyuyor. Bunlarda da başka immün sistemle ilgili sorunlar yaşanabilir yani, hani, şu meşhur durumlar var ya, 0 beden olma veya çok zayıf olma gibi gayretler, onların da dikkat etmesi gerektiği vurgulamak isterim.

AŞIDA DÜNYAYA ÖRNEĞİZ: Aşı konusu dünyada belki de en iyi olduğumuz konudur. Global aşı firmalarından bir tanesi "Sizin aşı sisteminizi ben dünyanın başka yerlerindeki seminerlerde, sunumlarda anlatıyorum" dedi. mRNA aşılarının -80 derecede saklandığı için başta tedirginlik vardı. Ama sorunsuz şu anda bu işi yürütüyoruz.