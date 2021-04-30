Son dakika: Türkiye aşılama dünyaya örnek oldu!

Son dakika koronavirüs haberlerie gelmeye devam ediyor. Obezitenin bir çok rahatsızlığın yanı sıra Kovid 19 açısından da büyük risk olduğunu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, obez bireylerde Kovid 19'un daha ağır seyrettiğini, yoğun bakıma geçiş ve entübasyonun arttığını söyledi. Kara, "0 beden" uyarısı da yaptı ve "aşırı zayıflar da risk altında" dedi.
TBMM Dilekçe Komisyonu, pandemi sürecinin obeziteye etkisini masaya yatırdı. Komisyona bilgi veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, obezite ve sıfır bedenin Kovid 19'a etkileri, Türkiye'deki aşılama sürecine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Kara'nın verdiği bilgiler şöyle:
OBEZİTEDE AĞIR SEYREDİYOR: Obezite birçok hastalık riskini özellikle artırıyor, Kovid'le ilgili süreçte biraz daha ağır seyredebiliyor. Obezitede ACE-2 atılımının artışı virüsün hücre tutumunu kolaylaştırmakta -bu da fizyopatolojiyle ilgili bir durum- obezitenin bizzat kendisi enflamatuvar bir süreç işliyor. Bu da bizim bünyemize bir yük veriyor. Aslında obezitenin kendisi bizzat akciğer kapasitelerini düşürmekte ve buna bağlı olarak da bizim mücadelemizi zorlaştırmakta. Dört ayrı mekanizmayla obezite aslında Kovid'le ilgili mücadelemizde bize zorluk çıkarıyor.
HASTANEYE YATIŞ VE ENTEBASYON ARTIYOR: Hastaneye yatışlar obezite arttıkça artıyor, yoğun bakıma yatışlar artıyor ve beraberinde entübasyonlar, yani müdahaleler de artıyor.
O BEDEN DE RİSK ALTINDA: Çalışmalar, aşırı düşük kiloluların da aslında riskli olduğunu ortaya koyuyor. Bunlarda da başka immün sistemle ilgili sorunlar yaşanabilir yani, hani, şu meşhur durumlar var ya, 0 beden olma veya çok zayıf olma gibi gayretler, onların da dikkat etmesi gerektiği vurgulamak isterim.
AŞIDA DÜNYAYA ÖRNEĞİZ: Aşı konusu dünyada belki de en iyi olduğumuz konudur. Global aşı firmalarından bir tanesi "Sizin aşı sisteminizi ben dünyanın başka yerlerindeki seminerlerde, sunumlarda anlatıyorum" dedi. mRNA aşılarının -80 derecede saklandığı için başta tedirginlik vardı. Ama sorunsuz şu anda bu işi yürütüyoruz.
NİTELİKLİ YATAK: 2002 yılında yataklarımızın sadece yüzde 6'sı nitelikliyken 2019 yılında yüzde 72'si, 2020 yılında yüzde 75'i nitelikli. Her biri tuvaleti, duşu olan odalar, en fazla 2 kişiyi geçmeyen odalar şeklinde. Bunların sayısı da giderek artırılmaya gayret edilmektedir.
19 AYRI ÇALIŞMA: 19 ayrı çalışma var, Dünya Sağlık Örgütüne de kayıtlı bunlar. Bizi avantajlı kılan nedir? Dünyanın birçok ülkesi bir tane aşı üzerine yöneliyor, bizde birçok model yani birçok aşı tipi üzerinde çalışmalar olduğu için bu bizi avantajlı kılıyor. Süreçler de inşallah hızlanır ve bu sene içinde bununla ilgili çalışmaları nihayetlenirse biz kendi aşımızla da vatandaşımızı aşılama şansına erişmiş olacağız.