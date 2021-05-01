Ceviz, badem ve fındık tokluk süresini uzatır

Ramazan'da pandemi koşullarında beslenme hakkında bilinç sahibi olmak ekstra önem kazanıyor. Oruç tutarken bağışıklık sistemini desteklemek, vücudun günlük ihtiyaç duyduğu besin ögelerini karşılamak elbette mümkün. Diyetisyen Mehtap Yakut, Ramazan'da yeterli ve dengeli beslenerek bağışıklığınızı güçlü tutmanın yollarını SABAH okurları için anlattı…

Sağlıklı ve fiziksel olarak güçlü bir Ramazan geçirmek için mevcut hastalıklarınızı, beslenme durumunuzu, fiziksel aktivite miktarınızı ve uyku düzeninizi göz önünde bulundurmalısınız. Bu bakımdan iftar ve sahurda yeterli ve dengeli beslenmek sağlık açısından daha da önem kazanıyor.

Uzun süreli oruç saatlerinin sonunda tükettiğimiz ilk öğün olan iftar, aslında en kritik öğünlerin başında gelir. İftar'da fazla miktarda ve besin ögesi bakımından dengesiz öğünler tüketmek pek çok sağlık sorununa neden olabilir.

İşte sağlıklı iftarın olmazsa olmazları;

İftara, uzun süre aç kalan vücudunuz için yeterli sıvı ve elektrolik dengesini sağlayacak su ile hurma ya da zeytin tüketerek başlayabilirsiniz.

Ana yemekten önce fazla miktarda su tüketmek midenin dolmasına, mide asidinin düzensizleşmesine ve iştahın kapanmasına sebep olur. Bu sebeple 1-2 bardak su yeterlidir.

İftarı ikiye bölmek midenin kısa sürede fazla miktarda besinle dolmasını engellemeye yardımcı olacaktır. Bunu için ilk olarak çorba, salata, yoğurt gibi mideyi yormayacak besinleri tüketip 10-15 dakika ara vermek faydalı olacaktır. Daha sonra ise karbonhidrat, yağ, protein ve lif açısından dengeli bir ana yemek tüketmek günlük ihtiyaç duyulan makro ve mikrobesinlerin karşılanmasına destek olur.

Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için mutlaka sahura kalkılmasını öneriyoruz. Sahur öğünü; uzun süreli açlık sebebiyle yaşanabilecek kan şekeri düzensizlikleri, halsizlik, baş ağrısı gibi durumların engellenmesine yardımcı olur. Buna ek olarak sahur öğünü yapılmadığında iftarda daha çok acıkacak, daha fazla yemek tüketecek ve kilo kontrolü sağlamakta zorlanacaksınız.

Peki dengeli ve sizi tüm gün tok tutacak bir sahurda neler olmalıdır?

PROTEİN: Yüksek proteinli yiyecekler gün boyu tokluğun sağlanmasına destek olan en önemli besin gruplarındandır. Başta yumurta olmak üzere süt , yoğurt , kefir gibi hayvansal gıdalar bu özellikleri sebebiyle sahurda tercih edilmesi gereken besinlerin başında gelmektedir.

Yüksek proteinli yiyecekler gün boyu tokluğun sağlanmasına destek olan en önemli besin gruplarındandır. Başta olmak üzere , , gibi hayvansal gıdalar bu özellikleri sebebiyle sahurda tercih edilmesi gereken besinlerin başında gelmektedir. KARBONHİDRAT: Gün içerisinde kan şekerinizin sabit seyretmesini sağlayacak sağlıklı karbonhidratlara yer vermeden olmaz! Tam tahllı ekmekler ve yulaf bu grubun öncüleri arasında sayılabilir. Sahurda yumurtanızın yanında tüketeceğiniz 1-2 dilim tam tahıllı ekmek veya yoğurt ile meyveyle hazırlayacağınız yulaflı karışımlar uzun süreli tokluğun sağlanmasına önemli ölçüde yardımcı olacaktır.

Gün içerisinde kan şekerinizin sabit seyretmesini sağlayacak sağlıklı karbonhidratlara yer vermeden olmaz! ve bu grubun öncüleri arasında sayılabilir. Sahurda yumurtanızın yanında tüketeceğiniz 1-2 dilim tam tahıllı ekmek veya yoğurt ile meyveyle hazırlayacağınız yulaflı karışımlar uzun süreli tokluğun sağlanmasına önemli ölçüde yardımcı olacaktır. LİF: Tokluk denince mutlaka değinilmesi gereken bir diğer konu ise lif. Lifli besinler midenin boşalmasını geciktirerek uzun süreli tokluk sağlarlar. Sebze ve meyveler günlük ihtiyaç duyulan bu lifi büyük ölçüde sağlarken aynı zamanda vücudun dengeli olarak çalışmaya devam etmesi için gereken vitamin ve mineralleri de karşılar. Lifli gıdalar aynı zamanda, Ramazan ayında sıklıkla görülen kabızlık sorununun yaşanmaması için de elzemdir.

Tokluk denince mutlaka değinilmesi gereken bir diğer konu ise lif. Lifli besinler midenin boşalmasını geciktirerek uzun süreli tokluk sağlarlar. ve günlük ihtiyaç duyulan bu lifi büyük ölçüde sağlarken aynı zamanda vücudun dengeli olarak çalışmaya devam etmesi için gereken vitamin ve mineralleri de karşılar. Lifli gıdalar aynı zamanda, Ramazan ayında sıklıkla görülen kabızlık sorununun yaşanmaması için de elzemdir. SAĞLIKLI YAĞLAR: Sağlıklı yağ kaynakları olan kuruyemişler de sahurun olmazsa olmazları arasında. Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler hem tokluk süresini uzatır, hem de içerdikleri elzem yağ asitleri sayesinde vücudun dengeli çalışmasına katkı sağlar. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var! Sahurda tuzlu beslenmek gün içerisinde daha fazla susamanızı ve acıkmanızı sağlar. Bu sebeple turşu, salamura zeytin veya sucuk gibi tuzlu besinlerden uzak durmanın yanı sıra kuruyemişlerinizi de kavrulmamış tercih etmelisiniz.

Ramazan'da yeterli ve dengeli beslenme kadar önem taşıyan bir diğer konu da vücudun sıvı dengesi. Böbrekler; vücudun su, potasyum ve sodyum dengesi açısından oldukça önemlidir. Terlemeyle atılan su da göz önünde bulundurulduğunda iftar ve sahur arasında yaklaşık 2 litre su tüketilmesi gerekmektedir.