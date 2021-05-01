Gizemli hastalık "Havana Sendromu" yeniden endişeye sebep oldu! İşte Havana Sendromu'nun belirtisi...

GİZEMLİ HASTALIK KÜBA VE ABD YÖNETİMİ ARASINDA GERGİNLİĞE YOL AÇTI

ABD'de o dönem görevde olan Donald Trump yönetimi, söz konusu vakaların ortaya çıkmasının ardından Küba'yı sonik saldırılar yapmakla suçladı. Küba yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. Söz konusu olay iki yönetim arasındaki gerginliği tırmandırdı ve Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekti. Kanada da aynı şekilde Küba'daki diplomatlarının sayısını azalttı.

Hastalığa "atımlı radyo frekans enerjisi" olarak da nitelendirilen mikrodalga radyasyonunun yol açtığı düşünülüyor ABD Bilimler Akademisi tarafından Aralık 2019'da yayımlanan bir raporda, söz konusu hastalığa, yönlendirilmiş mikrodalga radyasyonunun yol açmış olabileceği ancak henüz net bir çıkarım yapılamayacağı belirtildi. Raporda, söz konusu hastalığa yakalanan kişilerde "beyin anomalileri" görüldüğü belirtilmiş ancak Küba yönetimi bu iddiaları da reddetmişti.