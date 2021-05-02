Dikkat! Korona geçirildikten sonraki 2-6 aylık süreçte görülüyor

Çin'de yapılan ve dünyaca ünlü The Lancet dergisinde yayınlanan bir çalışmada saç dökülmesinin Covid 19 enfeksiyon sonrasında göze çarpan bir bulgu olduğu ve uzun süreli semptomlar arasında yer aldığı ifade edilmiştir. Yapılan çalışmalarda Covid geçiren her dört hastadan birinde bu bulguların görüldüğü bildiriliyor. Diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi korona virüs tedavisi sonrası görülen saç dökülmesi durumu da genellikle geçicidir. Dinlenme döneminde olan saçların yeniden çıkabilmesi için bu dönemde hastalar stresten uzak durmalı ve beslenmesine dikkat etmelidir. Yine saç için uygun olabilecek bazı bakım yağları da saçın kalitesinin yeniden arttırılmasına yardımcı olabilir."