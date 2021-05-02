Dikkat! Türkiye’nin yarısı gereksiz yere kullanıyor

Zeren, antidepresanların gereksiz kullanımının da sık görüldüğünü anlatıyor ve bunu şöyle örneklendiriyor: "Sadece antidepresanlar ile ilgili değil genel bir sorun olarak kulaktan dolma bilgiler ile ilaç kullanımını listenin başına koyabilirim. Komşusuna, yakınına iyi geldi diye o ilacı kullanmayı deneyen çok kişi var. Halbuki daha önceki soruda da belirtiğim gibi kişinin tedavisi kişiye özeldir. İkinci olarak bugün genel bir sorun olarak karşımıza çıkan mükemmeliyetçilik hali var. Hep aynı şekilde her daim iyi olma beklentisi ile karşı karşıyayız. Duygular evrensel ve insanidir. Duyguları özellikle olumsuz diye tarif edilen üzüntü, endişe, korku gibi duyguları yaşamamak için bu ilaçlar bazen suistimal ediliyor. Mesela yakın kaybı yaşayan biri üzüntü duyuyor. Hemen hekime başvuruyor. Oysa yas süreci ortalama iki aydır ve ekstra sorunlar yoksa müdahale edilmez. Bu duyguyu yaşayan kişi erken dönemde başvurup gereksiz ilaç kullanmış olabiliyor."



Mutluhan İzmir (Psikiyatr)

YÜKSEK DOZ TEHLİKESİ

"Pandemi döneminde antidepresan kullanımı çok arttı. Toplumda ciddi bir korku baskın hale geldi. Eve kapanmak, sürekli olarak her gün dehşet verici hastalık ve ölüm haberlerini izlemek tabii ki insanların ruh sağlığını bozuyor. Ekran karşısında hareketsiz kalan insanlar doğal olarak ciddi ruhsal sorunlar yaşıyor. Bu yaşam biçimi çok uzadı. İki-üç hafta diye başlayan süreç 14'üncü ayını tamamlamış durumda ve daha da sürecek gibi görünüyor. İnsanların birbirleriyle ilişkileri çok azaldı, birbirimizden korkar olduk. Hatta şunu söylemek gerekir ki insana ruhsal olarak en iyi gelen şey olan toplumsal ilişkiler şu anda yasaklanmış durumda. Bu doğal tedavi edicilerin yerini ilaçların doldurması sağlıklı bir çözüm değil.

Depresyon tanısını alanların yüzde 50 ile 70'lik kısmının aslında kaygı bozukluğu olduğu, depresyon tanısının konulmasının yüksek dozda ve güçlü antidepresan ilaç kullanımını artırdığı söyleniyor. En azından yeni nesil ilaçların çok daha düşük dozlarda kullanılmaları gerekirken gereksiz biçimde yüksek dozlarda kullanılıyor olduklarını söyleyebiliriz."