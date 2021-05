Dikkat! Türkiye’nin yarısı gereksiz yere kullanıyor

Fatma Coşar (Psikiyatr)

KONTROLSÜZLÜK ARTIYOR

"Hem hastaların tedavisini hem de gereksiz kullanımları göz önünde bulunduracak olursak antidepresan tüketiminin boyutlarını tahmin etmek güç değil. Bundan 10 yıl önce yılda yaklaşık 12 milyon kutu antidepresan tüketilirken 2020'de bu sayı 54.6 milyona ulaşmış, 2018'den 2019'a artış oranı yüzde 1.8 iken 2019'dan 2020'ye artış oranı yüzde 9.6 olmuştur. Bu gerçekten çok büyük bir artış. Uzayan pandemi koşulları nedeniyle bu artışın 2021 ve sonrasında daha da hızlı olacağını düşünüyorum.

Antidepresanlar değil, antidepresanların yanlış kullanımı toplum ruh sağlığını tehdit ediyor. Haz odaklı modern dünyada hoş olmayan her şeyden bir an önce kurtulma eğilimi olduğu için insanlar hemen her konuda kolaylıkla bir psikiyatri ilacı kullanmayı seçebiliyor. Bu durum ise psikiyatri ilaçları hakkında yanlış algıların oluşmasına neden oluyor. İlaçlar rastgele başlandığı takdirde beklenmedik yan etkiler yaşanabiliyor ve bir kaç hafta kullanıldıktan sonra işe yaramadığı söylenerek bırakılıyor. Bu durumda gerçekten ilaç kullanması gereken kişilerin tedavisinin aksamasına neden oluyor. Psikiyatri ilaçlarının kullanımı belli ilkelere dayanmaktadır. Bir ruh sağlığı uzmanı tarafından yeterli değerlendirilmeler yapıldıktan sonra kişiye özel bir tedaviye başlanmalı, ilaçların etkisinin ortaya çıkması için iki-üç hafta gibi bir süreye ihtiyaç olduğu, başlangıç döneminde ortaya çıkan uyku hali, bulantı, iştah değişiklikleri, uyku bozuklukları, sinirlilik artışı gibi yan etkilerin zamanla geçeceği, antidepresanların bağımlılık yapmadığı, vakti zamanı geldiğinde ise hekim kontrolü altında ilaçların azaltılarak kesilebileceği hastalara anlatılmalıdır."