Omurga sağlığına dikkat!

Tüm dünyaya kaos yaşatan Covid-19 pandemisi nedeniyle hepimiz evlerimizdeyiz. Çocuklar, eğitimlerine online olarak evlerinde devam ediyor ve birçok şirketin çalışanları işlerini online olarak evlerinden yapıyor. Bu nedenle bilgisayarlar, hayatımızda çok daha fazla yer alıyor hale geldi. Bilgisayar ekranında, bu kadar uzun süre vakit geçirmenin getireceği olumsuzluklardan birisi de fiziksel problemlerin ortaya çıkmasıdır.

Fiziksel problemlerin başında 'omurga problemlerinin' geldiğini anlatan Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, şunları söyledi: "Omurgamız, omur denilen toplam 33 tane kemikten oluşmaktadır ve başımız ile bacaklarımızı birbirine bağlayan köprü görevi görmektedir. Omurların arasında disk dediğimiz yastıkçıklar, bağlar ve etrafını saran kaslar bulunuyor. Bu sebeple, omurgamız hem güçlü, hem de esnek bir yapıya sahiptir. Arkadan bakıldığında dümdüz, yandan bakıldığında ise boyun, sırt ve bel bölgelerinde olmak üzere kavisli bir yapıya sahiptir. Bu kavisler, boyun ve bel bölgelerinde öne doğru (lordoz), sırt bölgesinde ise arkaya doğru (kifoz) denilmektedir. Ancak, uzun süreli bilgisayar başında olmak, bu kavislerin artmasına veya azalmasına neden olabilir. Biyomekanik olarak ortaya çıkan bu değişiklikler, kaslarda aşırı gerilmelere ya da kas spazmı dediğimiz sertliklere yol açabiliyor. Bütün bu değişiklikler, kas ve eklem ağrıları olarak kendini gösteriyor" dedi.

Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, pandemi döneminde omurga sağlığını korumanın püf noktalarını anlattı:

1-Omurga sağlığımız için hareketsiz kalmamamız çok önemlidir. 40 dakikada bir 10 dakikalık molalar vermemiz, omurga sağlığımıza büyük katkılarda bulunacaktır.

2-Bilgisayar karşısında otururken yapabileceğimiz basit düzenlemeler ile, omurgamıza binen yükü azaltabiliriz. Bunlardan bazıları; bilgisayar ekranı göz hizasında olmalı, klavye ve mouse sağa sola dönmeyi gerektirmemeli ve kollar masa üzerinde destekli olmalıdır.

3-Oturduğumuz sandalyenin sırt desteği kürek kemiklerinin altında kalmamalıdır ve bel boşluğunu desteklemek için mutlaka bel yastığı kullanılmalıdır.

4-Gün içerisinde yapabileceğimiz basit egzersizler ile omurgamızı koruyabiliriz. Otururken ayak bileklerimizi kendimize doğru çekip bırakma hareketiyle, kan dolaşımımızı artırabiliriz. Oturma pozisyonunda, omuzlarımızı arkaya doğru dairesel hareketlerle çevirerek, sırt kaslarımızı gevşetebiliriz.

5-Boynumuzu yavaşça sağa sola doğru eğerek, boyun kaslarımıza germe egzersizleri yapabiliriz.

6-Ayakta dik dururken, dizlerimizi karnımıza doğru çekip, bel kaslarımıza germe egzersizi yapabiliriz.