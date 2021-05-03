Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıkladı! Bayram sonrası normalleşme nasıl olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarının hızlı düşüşünün ardından normalleşme planının nasıl olacağı merak konusu oldu. Bayram sonrası normalleşme süreciyle ilgili öngörülerini paylaşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, her şey normale dönecek gibi bir düşünceye kapılmanın doğru olmadığını belirtti.
HER ŞEYİN 11 MART 2020'DEN ÖNCEKİ GİBİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bayram sonrası için umutluyuz. Şu anki düşüşe göre aktif vaka sayımız 350 bin günlük vaka sayımız da 26 bin civarında. Vaka sayılarındaki düşüş tamamen vatandaşların kurallara uymasıyla ilişkili. Vaka sayılarında düşüş var ancak 17 günlük kısıtlamanın ardından normal hayata döneceğimizi ve her şeyin 11 Mart 2020'den önceki gibi rahat olacağını düşünmek söz konusu bile değil." dedi.
1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KISITLAMALAR TAMAMEN KALKACAK MI?
Tüm kısıtlamaların kalkacağı ve her şeyin eskisi gibi olacağı yönündeki düşüncelerin doğru olmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü; "17 günlük kısıtlamanın ardından yine kurallara uyarak ve belli kısıtlamaları sürdürerek devam edeceğiz. Bayram sonrası normalleşme planı kısıtlamanın bitiminden önceki hafta vaka sayıları değerlendirilerek oluşturulacak. 1 Haziran'dan itibaren tamamen normale dönülecek gibi söylentilerin şu an için hiçbir dayanağı yok. Bayram sonrası hangi kısıtlamaların kaldırılacağını belirlemek için vaka sayılarının istenen düzeye düşmesi gerekiyor."
"DİKKAT ETMEZSEK HER ŞEY BİR ANDA DEĞİŞEBİLİR"
Önümüzdeki 14 günlük sürenin kısıtlamalar konusunda çok önemli olduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vaka sayılarının düşmesi umut verici ancak şunu unutmamalıyız ki bir ayda vaka sayılarının iki katına çıktığını da gördük. Şu an bir süreç içindeyiz. Bayram sonrası için vaka sayıları aşağı inerse belli kısıtlamalar kalkacak ancak önümüzde şu an 14 günlük bir süreç var ve dikkat etmezsek her şey değişebilir." dedi.