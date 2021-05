Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıkladı! Bayram sonrası normalleşme nasıl olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı?

"DİKKAT ETMEZSEK HER ŞEY BİR ANDA DEĞİŞEBİLİR"

Önümüzdeki 14 günlük sürenin kısıtlamalar konusunda çok önemli olduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vaka sayılarının düşmesi umut verici ancak şunu unutmamalıyız ki bir ayda vaka sayılarının iki katına çıktığını da gördük. Şu an bir süreç içindeyiz. Bayram sonrası için vaka sayıları aşağı inerse belli kısıtlamalar kalkacak ancak önümüzde şu an 14 günlük bir süreç var ve dikkat etmezsek her şey değişebilir." dedi.