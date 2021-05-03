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Giriş Tarihi: 3.5.2021 14:44

Uzman çavuş darp ettiği iddiası hakkında açıklama

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Uzman çavuş darp ettiği iddiası hakkında açıklama

'ün Karlıova ilçesinde bir uzman çavuşun bir kadını darp ettiği iddialarına ilişkin Karlıova Kaymakamlığı’ndan açıklama geldi. Kaymakamlık, “Olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır” dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir uzman çavuşun, gürültü yaptığı bahanesiyle kovaladığı çocuğun annesi Rahime Ö'yü darp ettiğine yönelik iddialar üzerine Karlıova Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Sosyal medyada infiale yol açan olayın ardından Karlıova Kaymakamlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan " Karlıova'da Uzman Çavuş Terörü" haber ve paylaşımları üzerine kaymakamlığımızca açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bahse konu olay üzerine Kaymakamlığımızca ivedi olarak araştırma yapılmış ve akabinde olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır."

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Uzman çavuş darp ettiği iddiası hakkında açıklama
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