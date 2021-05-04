Alanya Ziraat Odası’ndan BŞB’ye çağrı: Ürünlere talip olun

Üreticiler olarak zor günlerden geçtiklerini dile getiren Göktepe, tam kapanmanın başlaması ve ardından semt pazarlarının kapanmasının üreticileri ciddi zor duruma soktuğunu söyledi.

Göktepe, "Tam kapanmanın başladığı günden bu yana semt pazarlarının da kapalı olması ve hava sıcaklığının arttığı bir dönemde muşmula, bütün örtü altındaki ürünlerimiz ile muz üretimi devam ediyor. İl Koordinasyon Kurulu olarak Antalya Valisi Erhan Yazıcı ile görüşüyoruz ancak hala net bir sonuç yok. Hala semt pazarları kapalı. Bizler de oda olarak çözüm odaklı çalışmalarımızı başlattık. Şu anda risk altında olan ve çok ağır darbe alan hem salatalık hem kabak üretimi çok ciddi düşüş yaşadı. Bu hususta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile görüşmelerimiz doğrultusunda Payallar Belediyesi Düğün Salonu'nda başlayarak sonrasında çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günleri hem doğu hem de batı bölgesindeki salatalık ve kabak üreten çiftçilerden çiftçi belgesini ibraz etmek kaydıyla 500 kilogram ürün alınacak. Üreticilerden aldıkları ürünleri vatandaşlara dağıtacaklar. Bu hususta Başkan Yücel'e ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim" dedi.

"BÜYÜKŞEHİRDEN ÜRÜNLERE TALİP OLMALARINI İSTEDİK"

Aynı talep için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüşmede bulunduklarını açıklayan Göktepe, muşmula ve diğer örtü altı ürünler için üreticilerin ürünlerine talip olmalarını istediklerini aktardı. Göktepe, "Üreticilerimizin ürünlerini tüketici ile buluşturmaları için görüşmeler yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlar gelecektir ama bu yeterli değil. Bu ürünlerin çöpe gitmemesi için haftanın 2-3 gününde semt pazarlarının kontrollü olarak açılması ve her aileden bir kişinin dışarı çıkarak Pazar ihtiyacını karşılaması gerekiyor" diye konuştu.

"ÜRETİCİ PARASINI PEŞİN ALACAK"

Üreticilerden çiftçi belgeleriyle dışarı çıktıklarında kolluk kuvvetleri tarafından ceza yazıldığı yönünde kendilerine sorular geldiğini kaydeden Göktepe, "Çiftçi belgesi e-Devlet'te kayıtlı olmadığı ve üreticinin kayıtlı olduğu oda ziraat odası olduğu için isterlerse odamızdan ya da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden Çiftçi Kayıt Belgesi alabilirler. Tam kapanma döneminde suiistimal yapmamak ve üretim yaptığı bahçeye gidip tarımsal faaliyetlerini yaparak evine dönmek kaydıyla bu belge geçerli. Yanında işçi götürmek isteyenler de bu hususta gerekli tedbirlere uyarak belgesi yılı kapsayan tarih olması kaydıyla herhangi bir sıkıntı yaşamıyor" ifadelerini kullandı. Salatalık ile kabak üreten çiftçiler için bir takvim oluşturduklarını söyleyen Göktepe, mesaj göndererek ürünlerin dağıtım saatlerini belirteceklerini ve üreticilerin parasını peşin alacağını açıkladı.