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Giriş Tarihi: 4.5.2021 16:51

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tümör operasyonu gerçekleşti

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tümör operasyonu gerçekleşti

’nde Cerrahi tümör ameliyatı gerçekleştirildi. Süleyman Alhamudi isimli hastanın 6 aydır yaşadığı sorun başarılı operasyon sonrası giderilmiş oldu.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Cerrahi tümör ameliyatı gerçekleştirildi. Konu hakkında hastane tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süleyman Alhamudi, 6 aydır yüzünde, ellerinde ve ayaklarında büyüme şikayeti olması üzerine polikliniğe başvurdu. Yapılan tetkiklerinde büyüme hormonu düzeyinin yüksek olduğu ve beyin mrg de hipofiz bezinde tümör (makroadenom) saptandı. Akromegali tanısını alan hastamızın bu hastalığı hipofiz bezinden büyüme hormonu üretiminin artışı ile karakterize bir hastalıktır. Bu durumda el, ayak ve yüz kemiklerinde aşırı büyümeler olur."

Açıklamada, "Genel olarak orta yaşta bulunan yetişkinleri etkiler. Hastamızın tedavisininde cerrahi olarak tümörün çıkarılması gerektirdiğinden gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanemizde ilk defa yapılan kapalı yöntemle kafa tabanındaki beyin tümörü endoskopik yöntemle çıkarılması operasyonu başarılı bir şekilde Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Mehmet Hüseyin Akgül ve Op. Dr. Mehmet Yiğit Akgün tarafından yapılmıştır." denildi.

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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tümör operasyonu gerçekleşti
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