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Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:09 Son Güncelleme: 4.5.2021 09:09

Son dakika | Kovid-19'un kısırlık riski ortaya çıktı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Son dakika | Kovid-19'un kısırlık riski ortaya çıktı
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Son dakika haberi... Koronavirüsün öldürmediği hastalarda kalıcı hasarlar bıraktığı bilinirken bunların yayıldığı yelpaze ise her geçen gün genişliyor. Bilim insanlarının tespitleri arasına yeni bir faktör daha eklendi. Buna göre erkeklerde kısırlık riskini tetikleyen bir faktör olarak öne çıktı. İşte bilim dünyasından gelen son dakika haberi

Son dakika... Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün, erkeklerde sperm hücrelerinin yıkımına neden olup kısırlık tehlikesi yarattığı iddia edildi. Üroloji ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, "Bilimsel çalışmalar devam ediyor ama Çin'de bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada, Kovid-19 geçirenlerde virüsün etkisiyle, erkek hastaların testisinde sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi" dedi.

Son dakika | Kovid-19'un kısırlık riski ortaya çıktı

İşte Doç Dr. Emre Bakırcıoğlu'nun kısırlık riskini tetiklediğini belirttiği koronavirüsün ilgili alandaki tespitleri aktardığı o sözleri:

Son dakika | Kovid-19'un kısırlık riski ortaya çıktı

Pandemi süreci içerisinde hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini de anlamak için çalışmalar hızla başladı ve halen devam ediyor.

Son dakika | Kovid-19'un kısırlık riski ortaya çıktı

TESTİSTE AĞRI ŞİKAYETLERİ ARTTI

Araştırmalara konu olan bazı erkeklerin Kovid- 19 teşhisi ile birlikte testislerinde ağrı şikâyeti tespit edildi (bir bildiride yüzde 7, diğerinde yüzde 14).

Son dakika | Kovid-19'un kısırlık riski ortaya çıktı

Bunda virüsün hücre içine giriş yaptığı ve bazı reseptörlerin varlığının tespit edilmesi, erkekte testisi etkileme olasılığını göstermiştir. Testosteron hormonu nedeniyle, erkeklerde virüsün daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden olduğu düşünülüyor.

Son dakika | Kovid-19'un kısırlık riski ortaya çıktı

İtalya-Floransa Üniversitesi Careggi Hastanesi'nde Yoğun Bakım ünitesine alınan 31 erkekte yapılan çalışmada, durumu ağırlaşan erkeklerle bulguların düzelmeye gittiği vakalar karşılaştırıldı.

Son dakika | Kovid-19'un kısırlık riski ortaya çıktı

Durumu ağırlaşan ve ölümle sonuçlanan vakaların testosteron değerlerinin iyileşen erkeklerden anlamlı oranda düşük olduğu görüldü.

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Son dakika | Kovid-19'un kısırlık riski ortaya çıktı
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