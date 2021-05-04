Turizm Bakanlığı Türkiye'nin 8 sağlık turizm merkezini seçti!

Sağlık turizmi merkezleri Bakanlık ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü 'Go Turkey' web sayfasında yayınlandı. GoTurkey web sitesinden yayınlanan sağlık turizmi merkezleri şöyle:

İSTANBUL:

Şehir, sağlık turizmi için sağlık turizmi, termal ve spa wellness, yaşlılar ve engelliler için turizm de dâhil olmak üzere sayısız tesis ve altyapıya sahip. İstanbul'da 141'i özel, 17'si üniversite, 62'si devlet hastanesi olmak üzere 220 hastane bulunuyor. İstanbul'da ayrıca 4 modern şehir hastanesi de hizmet veriyor. Tüm özel ve kamu hastaneleri, sağlık turizmi konusunda bilgili yabancı dil bilen personel istihdam etmektedir. Bir Türk markası olan Türk Hava Yolları'nın dünyada pek çok destinasyondan İstanbul'a direkt uçuşları var ve bu da turistlere avantaj sağlıyor.

ANKARA:

Başkent Ankara, siyasetin başkenti olarak biliniyor ve çok sayıda turisti ağırlıyor. Şehir, güçlü altyapısı, zengin mineralleri, 55 devlet hastanesi ve 33 özel hastanesi ile dikkat çekici bir potansiyele sahip. Kaplıcalar yerli ve yabancı turistlere tüm yıl boyunca sağlık turizmi imkânı sağlıyor.

ANTALYA:

Kış turizmi, spor turizmi, kongre ve fuar turizminin yanı sıra sağlık turizminde de önemli bir konuma sahip olan Antalya, son yıllarda yatak ve hizmet anlamında yüksek kapasiteli tesisleri, iyi eğitimli doktorları ve yabancı dil konuşan sağlık personeli, diğer ülkelere göre kaliteli ama düşük maliyetli hizmeti ile ön plana çıkıyor.

BURSA:

Sağlık turizmi ve diğer turizm türlerinde önemli rol oynayan şehirlerimiz arasında çok sayıda kaliteli şifalı su kaynağına sahip Bursa ilk sıralarda yer alıyor. 15'i devlet hastanesi olmak üzere toplam 87 hastanesi ile sağlık turizminde öncü iller arasında bulunuyor. Bursa, kaplıcaları, doğal ve tarihi güzellikleri, turistlerin tercih ettiği şifalı suları ile tüm yıl boyunca turistik bir şehir niteliğini taşıyor.

ADANA:

Adana, uzun yıllara dayanan değerleri ve tıp açısından mevcut altyapısı ile sağlık turizmi destinasyonu olmak için pek çok avantaja ve güçlü bir potansiyele sahip.

MERSİN:

Mersin, çok sayıda tarihi, dini, antik ve kültürel varlıkla dikkat çeken medeniyetlerin buluşma noktası olan Türkiye'nin güney sahilinde mütevazı, uygun fiyatlı ve güzel bir tatil destinasyonu konumunda bulunuyor. Şehir hem plajları hem de kaliteli hasta yatakları ile sağlık turizmi için büyük bir potansiyele sahip. İlde bulunan şehir hastanesi ve özel hastaneler sağlık turizmi için dikkat çekici çalışmalar yapıyor.

KAYSERİ:

Kayseri, ulaşım açısından Türkiye'nin merkezinde yer almaktadır. Kayseri, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu tarih boyunca çok sayıda medeniyetin anavatanı olmuştur. Kent, tıp açısından dikkat çekici bir altyapıya sahiptir. Tarihte ilk tıp fakültesi olarak bilinen 1206 yılında inşa edilen Gevher Nesibe Şifahiyesi ve Medresesi Kayseri'dedir. Geçmişten gelen tıbbi genlerini koruyan Kayseri, 800 yıl öncesi gibi önemli bir tıp merkezidir. Bugün Kayseri, ülkemizin en donanımlı hastanelerinden biri olan 1607 yatak kapasiteli şehir hastanesi ve 3748 yatak kapasiteli Sağlık Turizmi belgeli sağlık merkezlerine sahiptir.

EDİRNE:

Edirne, coğrafi konumu nedeniyle sağlık turizmi açısından önemli bir konumdadır. Şehrin Avrupa ile karayolu ve demiryolu bağlantısı sağlayan 5 sınır kapısı vardır.