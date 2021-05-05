Oğlu ABD'de doktor ancak kendisi Trabzon'da nakil oldu!

Böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli için başvuran 60 yaşındaki Lübnan asıllı ABD vatandaşı Samer Ramadan'a KTÜ Farabi hastanesinde başarılı böbrek nakli yapıldı. Hastanın böbrek vericisi kuzeni Fransız vatandaşı Talat Kabbara Paristen gelerek böbreğini kuzenine verdi.

Prof. Dr. Şükrü Ulusoy başkanlığındaki Nefroloji Bilim Dalı tarafından hastaların nakil hazırlıkları yapıldı. Organ nakli için gerekli yasal prosedürler ve tetkikler sonucunda Fransa'da yaşayan 64 yaşındaki kuzenin böbreğinin nakil için uyumlu olduğu anlaşıldı.

Dr. Öğr. Üyesi İlke Onur Kazaz ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolak tarafından Doğu Karadeniz Bölgesinde ilk kez full laparoskopik donör nefrektomi ameliyatı ile böbrek verici hastanın böbreği alındı. Alınan böbrek, hazırlanarak Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz liderliğindeki, Dr. Öğr. Üyesi Arif Burak Çekiç, Doç. Dr. İlke Onur Kazaz ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolak'tan oluşan ekiple hastamıza başarılı bir şekilde nakledildi.

Yapılan hazırlıkların ardından böbrek nakli başarıyla gerçekleşti. Samer Ramadan, nakil operasyonun ardından ameliyatı gerçekleştiren doktorlara ve donör kuzenine teşekkür etti.

OĞLUM ABD'DE DOKTOR ANCAK BEN TRABZONU TERCİH ETTİM

Böbrek nakli olan Samer Ramadan, "Ben iyiyim, Elhamdüllah her gün daha iyiyim. Benim dönerüm Frans'da yaşıyor. Kendisi kuzenim. Ben de Amerika'da yaşıyorum. Burada daha rahat hissediyorum. Benim eski dedem Trabzon Valisi. 1525.. Ben çok seviyorum Trabzon'u. Burada güzel ahlaklı ve güzel insanlar var. Doktorlara da çok güveniyorum. Ne güzel Profesörler var burada. Benim oğlum da ABD'de böbrek doktoru. Ancak ben Trabzon'da ameliyat olmayı tercih ettim" dedi.