Op. Dr. Bülent Demir’den burun estetiği yaptıracaklara 10 önemli uyarı

Hem Türkiye'de hem de dünyada plastik cerrahi alanında en çok talep edilen işlem, burun estetiği. Yaptıranların temelde iki amacı var; daha güzel görünmek ya da nefes problemlerini çözmek. Ancak "ideal burun"a uzanan süreç, yalnızca ameliyatla bitmiyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Demir, "İyileşme dönemi de en az ameliyat kadar önemli" diyor. Op. Dr. Bülent Demir, burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gereken 10 altın kuralı şöyle sıraladı:

DARBELERE DİKKAT!

1- Hasta, ameliyattan sonra kendisine çok iyi bakmalı ve doktorunun vereceği talimatlara harfiyen uymalıdır.

2- Burun bölgesi mutlaka koruma altına alınmalıdır. Dışarıdan gelebilecek herhangi bir darbe engellenmelidir.

3- İlk 1 ay daha az hareket edilmeli, ağır ya da buruna darbe alınabilecek sporlardan kaçınılmalı ve yüz üstü pozisyonda uykuya geçilmemelidir.

4- Hasta yalnızca doktorun verdiği ilaçları kullanmalı, diğer ilaçlardan uzak durmalıdır.

KANAMA VE ŞİŞLİK DURUMUNDA PANİĞE GEREK YOK

5- Bu süreçte akıntılar, kanamalar, şişlik ve ödemler beklenen durumlardır. Hasta panik yapmamalı, sabretmelidir. 3 ay içinde hepsi azalarak yok olur.

6- 1, 3 ve 6'ncı ay ile 1'inci sene doktor kontrolleri kesinlikle aksatılmamalıdır.

7- Tamponların çıkarılmasından sonra burun bakımı ve temizliğine özen gösterilmelidir.

2 GÜN SONRA DUŞ ALINABİLİR

8- Makyaj konusunda dikkatli olunmalı, burun kısmı kimyasal ürünlerle kapatılmamalıdır.

9- Duş almak için ameliyattan sonra 2 gün beklenmelidir. Sonrasında baş geriye alınarak duşa girilebilir. 1 hafta sonra rahatça duş alınabilir.

10- Kış mevsiminde grip riski bulunmaktadır. Burun ameliyatı yaptıranlar, gribe yakalanmamak için dikkatli olmalıdır. Yaz mevsiminde de çok sıcak ortamlardan kaçınmalı, burun içini nemden korumalıdırlar.