Uzman isim 'Bu şikayetle gelenlerin sayısı arttı' diyerek uyardı! Kovid-19 geçiren kişilerde bu sorun görülüyor!

Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, ağız sağlığının önemine dikkat çekerek, pandemi döneminde diş eti kanamaları, diş kayıpları, dildeki değişikliklere yönelik bilgi verdi. Bir hastanın ağzına bakarak o kişinin hayat kalitesini, hastalık geçmişini, kişisel bakımı gibi farklı konuları çok rahat bir şekilde anlayabildiklerini belirten Zogun, bol su içmeyi, dişleri düzenli fırçalamayı ve sağlıklı beslenmeyi önerdi.

STRESE BAĞLI DİŞ SIKMALAR YÜZDE 95'LERİ BULDU

Bağışıklık sistemi düşünce ortaya çıkan problemlere dikkat çeken Zogun, "En büyük etkiyi diş etlerinde gördük. Çürük başlangıçlarını yine bir nebze göz ardı edebiliriz ama diş etlerindeki ve kemikteki yıkımlar çok dikkat çekici. Kovid-19 geçirmiş birçok hastanın diş etlerinde iltihaplı doku oluştuğunu gördük ve çok fazla diş sıkma rahatsızlığı ile karşılaştık. Hastaların yüzde 90-95'inde bu hastalığı görüyoruz, pandemiyle diş sıkmanın şiddeti arttı" diye konuştu.