Uzman isimden dikkat çeken açıklama! 'Haziran ve temmuz aylarında bu işi bitireceğiz'

Tam kapanmayla beraber vaka sayılarının ve acile müracaat eden hasta sayılarının yüzde 50'den daha fazla düştüğünü ifade eden İdris Kurtuluş, "Dolayısıyla hastaneye yeni yatan hasta sayımızda da ciddi bir azalma meydana geldi. Ancak hala servislerde yatmaya devam eden hastalarımız var, servis yükümüz o oranda düşmüyor. Onlar da önümüzdeki haftadan itibaren düşmeye başlayacak diye düşünüyoruz. Akabinde yoğun bakım yükümüzün de birkaç hafta içerisinde yarı yarıya azalacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"AŞILAMAYLA TOPLUM İÇİNDEKİ HAREKET KISITLILIĞIMIZ AZALACAK"

Aşıların kişiyi koruyucu etkisi olduğunu ve tüm hangi aşı olursa olsun yüzde 80'in üzerinde bir koruyuculuğa sahip olduğunu vurgulayan Kurtuluş şöyle devam etti: "Aşılar, hastalarımızın en azından ağır hasta olmasını, yoğun bakımlara yatışını önlüyor ve ölümleri de ciddi oranda azaltıyor. Ancak bizim aşılama programımız kısa vadede Haziran ayından önce tamamlanmış olmayacak, Haziran ayının sonu gibi 40 yaş üstü aşılanabilecek, yaz ayları içerisinde de 18 yaş üzerinin aşılamasını bitirmek istiyoruz. Türkiye olarak, bu bizim toplumsal bağışıklığımızı artıracak. En azından toplum içerisindeki hareket kısıtlılığımız çok çok azalacak, bundan eminiz. Ancak bu bayram sonrasındaki çıkış için toplumun tamamıyla ilgili henüz bizim böyle bir koruyucu silahımız yok. Bağışıklık düzeyimiz henüz daha istenilen düzeyde değil. Bu nedenle tam kapanma sürecinden kademeli olarak çıkmak lazım. Ama bizim öngörümüz bu kapanma süreci önümüzdeki 9-10 Mayıs'tan sonra daha farklı olacak. Bayram sonrasında 5 bin civarında bir hastayla çıkma ümidimiz var. Ondan sonra biraz nefes alacağız, bayramdan sonra bayramı yaşayacağız ümidiyle bekliyoruz."