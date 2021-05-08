ALKÜ'de tedavi gören talasemi hastalarından kan bağışı çağrısı

Prof. Dr. Lakadamyalı, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Tıp Fakültesi Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Karakuş ile bir araya gelerek Talasemi Ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastaların son durumu hakkında bilgi alan Başhekim Lakadamyalı onların sorularını ve önerilerini dinledi. Hastalık hakkında bilgi veren Doç. Dr. Karakuş: "Akdeniz Anemisi olarak da bilinen Talesemi hastalığı dünyada en sık görülen, erken yapılan testlerle önlem alınabilen kalıtsal bir kan hastalığıdır. Evlilik öncesi kan sayımları kontrolü, taşıyıcıların tespit edilmesi ve bilgilendirilmesiyle sıklığı azaltılabilir. Anne ve babadan çocuğa geçen, 3 - 4 aylıkken başlayan, sürekli kan nakli gerektiren ciddi bir kan hastalığıdır. Hastada görülen belirtiler; halsizlik, solgunluk, iştahsızlık, huzursuzluk, karaciğer- dalak büyümesi sonucu karın şişliği, sık sık ateşlenme, kafa kemiğinden başlayarak kemiklerde değişiklik görülmektedir. "sözlerine yer verdi. Talasemi Ünitesinde 33 hastaya hizmet verdiklerini aktaran Volkan Karakuş " Daha önce hastalarımız 15-21-30 günde bir, Eritrosdit süspansiyonu transfüzyonu için Antalya'ya gitmek zorunda kalıyordu. Artık hastalarımız bünyemizde 1 Hematoloji Uzmanı, 1 Asistan Doktor, 2 hemşire ile tedavi, izlem ve transfüzyon hizmetlerini almaya başladılar" dedi.



"ÖĞRETMEN HABİBE KAYA BAŞKA ŞEHRE GİTMEME GEREK KALMADI"



6 aylık bebekken Talasemi teşhisi konulan Öğretmen Habibe Kaya " 3 haftada bir kan alıyorum. Tedavim için daha önce Antalya'ya gitmek zorunda kalıyordum. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Talesemi Merkezinin açılmasıyla birlikte tedavime burada devam etmeye başladım. Alanya'da böyle bir birimin hizmet vermesi bizler için büyük kolaylık sağladı. Kontrollerimiz zamanında ve yerinde takip ediliyor. Talasemi hastalarının en büyük sıkıntısı "kan." Bu yüzden vatandaşlardan tek isteğimiz Kızılay'a kan bağışında bulunmaları ve bizlere destek olmalarıdır" dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ AYŞE ADIGÜZEL HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM



3 aylıkken tanısı konan 32 yaşındaki Ayşe Adıgüzel yaşadığı zorlukları dile getirdi. Adıgüzel " Üniversiteyi okurken başka şehirlerde tedavi görmek zorunda kaldım ve birçok zorlukla karşılaştım. Yaşadığım yerde tedavimi olabilmek ise büyük rahatlık ve mutluluk. Verilen hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "diye konuştu.