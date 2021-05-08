Boğaç Aksoy ve Arif Güloğlu kansere yakalandığını duyurdu! İşte sinsice ilerleyen lenfoma kanserinin ilk belirtisi…

Genç oyuncu Boğaç Aksoy'dan üzen haber geldi. Oyuncu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu. Boğaç Aksoy, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin..."
Lenfoma kanserine yakalandığı öğrenilen bir diğer oyuncu da Arif Güloğlu, oldu. Arif Güloğlu'nun hastalığını iki hafta önce öğrendiği belirtildi. Güloğlu, Ankara'da tedavi görüyor.
İki oyuncunun genç yaşta lkansere yakalanmasının ardından lenfoma kanseriyle ilgili tüm merak edilenleri Prof. Dr. Müge Gökçe ve Dr. Aytaç Karadağ'a sorduk.
Lenfoma kanseri ile ilgili bilgiler veren Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Gökçe, "Çocukluk çağında lösemi ve beyin tümörlerinden sonra en sık görülen kanser tipi lenfoma kanseridir. Lenf kanallarında dolaşan lenfosit dediğimiz hücrelerin anormal bir şekilde çoğalıp lenf düğümlerinde birikip lenf düğümlerinde infiltrasyon yapması ile ortaya çıkan bir kanser türüdür. Kesin sebebi bilinmemekle beraber radyasyon, benzen ve epstein barr gibi bazı virüsler (EBV) neden olabilmektedir." dedi.
"Lenfoma kanserinin çoğu zaman nedeni bilinmez." diyen Dr. Aytaç Karadağ, kanıtlanmış nedenleri şu şekilde sıraladı;
Otoimmun hastalıklar: Gluten hastalığı, Hashimoto, Romatoid artrit, Sjögren hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi otoimmun hastalıklar da lenfoma riski artar.
LENFOMA KANSERİNİN İLK BELİRTİSİ…
Prof. Dr. Müge Gökçe, lenfoma kanseri belirtilerini sıraladı; " Genellikle ilk bulgu lenf bezlerindeki şişliktir. Bunun haricinde ateş, halsizlik, yorgunluk, solukluk, ve kilo kaybı lenfoma kanserinin belli başlı belirtileridir. Unutulmamalıdır ki her lenf bezi büyümesi lenfoma değildir. Kesin tanı boyun ya da koltuk altından lenf bezi çıkarılarak doğrulanmalıdır."
GENELDE SİNSİ SEYREDİYOR
Lenfoma kanserinin belirtilerinin birçok hastalıkla benzer olduğunu vurgulayan Dr. Aytaç Karadağ, "Genelde sinsi seyreder. Aynı zamanda belirtileri birçok hastalıkta da görülebileceği için genellikle karıştırılabilir. En sık belirtisi boyunda, koltukaltında, kasıklarda gelişebilen küçük, ağrısız beze şeklinde şişliklerdir." diyerek lenfoma kanserinin belirtilerini şu şekilde sıraladı;
GENÇ ERİŞKİN VE ERKEKLERDE…
Lenfoma kanserinde riskli grubu sıralayan Prof. Dr. Müge Gökçe, şöyle konuştu; "Lenfoma kanseri her yaş ve cinsiyette görülebilmektedir. Ancak genellikle genç erişkinlerde ve erkek cinsiyette daha sık rastlanılır. İmmün yetmezlik gibi bazı hastalıklara sahip kişiler bu kanser türü için riskli gruptadır. Ayrıca radyoterapi almış veya Çernobil patlaması gibi yüksek dozda radyasyona maruz kalan kişilerde lenfoma kanserine daha sık rastlanılır."
BAZI KİŞİLERDE BELİRTİ VERMİYOR
"Tamamen tesadüfen görüntüleme yapılırken de büyümüş bir lenf bezi saptandığında da teşhis edildiği çok oluyor." diyen Dr. Aytaç Karadağ, "Lenfoma kanseri belirtileri çok silik hatta bazen hastayı doktora götürmeyecek kadar kaydadeğer şikayet yapmayabiliyor. Yukarıdaki belirtilerle gelen hastada öncelikle bazı kan testleri istenilip, sonuçlar lenfomayı düşündürecek şekilde ise bilgisayarlı tomografi, MR, ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile tanı destekleniyor. Tüm bunlar tanı koydurmaya yetmiyor. Kesin tanıyı lenf bezi biyopsisi veya kemik iliği biyopsisi ile tümör hücresini arayarak saptayabiliriz." dedi.
ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ
Prof. Dr. Müge Gökçe, lenfoma kanserinin ölüm oranıyla ilgili şu şekilde konuştu; "Lenfoma vücutta yayılımına göre evre 1'den evre 4'e kadar sınıflandırılır. Evre 1 de başarı %90'larda iken evre 4'te bu oran %65'lere kadar geriler. Yani lenfoma kanserinde yaşam süresi evreye göre değişiklik gösterir. Hızlı seyirli lenfomalar tedavi edilmediğinde hasta aylar ya da haftalar içinde kaybedilebilir. Erken tanı bu nedenle önemlidir."
DİĞER TÜMÖRLERE GÖRE YAŞAM ORANI ÇOK DAHA İYİ
Dr. Aytaç Karadağ, Lenfoma sağkalım açısından diğer organ tümörlerine göre çok daha iyi oranlara sahip olduğu için; tümör şüphesi olan bir hastada patoloji sonucu lenfoma geldiğinde "en azından kötünün iyisi" diye sevindiğimiz dahi oluyor. dedi.
KANSERİN GENÇLERDE GÖRÜLME ORANI NEDEN ARTTI?
Son dönemlerde özellikle genç yaştaki insanların kansere yakalanmasının nedenini açıklayan Dr. Aytaç Karadağ, "Son derece önemli ve can sıkıcı bir durum. Maalesef kanser gibi ileri yaş hastalıkları da kötü beslenme, uyku düzeni bozukluğu, cep telefonu kullanımının artması, obezite, bulaşıcı viral hastalıklar gibi durumlardan ötürü gençlerde hatta çocuklarda dahi sık görülmeye başlandı. Burada en önemli durum paketlenmiş, işlenmiş, rafine gıda tüketimi, karbonhidrat bazlı beslenme, çocukluk çağı obeziteleri, sebze meyvelerdeki pestisitler, içtiğimiz suda- soluduğumuz havada dahi bulunan ağır metaller maalesef ailemizden sevdiklerimizi elimizden teker teker alabiliyor." dedi.
"YATAK ODANIZDA FİŞE TAKILI CİHAZ BULUNDURMAYIN!"
Dr. Aytaç Karadağ, lenfoma kanseri başta olmak üzere kanserden korunmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;