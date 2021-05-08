Boğaç Aksoy ve Arif Güloğlu kansere yakalandığını duyurdu! İşte sinsice ilerleyen lenfoma kanserinin ilk belirtisi…

GENÇ ERİŞKİN VE ERKEKLERDE…

Lenfoma kanserinde riskli grubu sıralayan Prof. Dr. Müge Gökçe, şöyle konuştu; "Lenfoma kanseri her yaş ve cinsiyette görülebilmektedir. Ancak genellikle genç erişkinlerde ve erkek cinsiyette daha sık rastlanılır. İmmün yetmezlik gibi bazı hastalıklara sahip kişiler bu kanser türü için riskli gruptadır. Ayrıca radyoterapi almış veya Çernobil patlaması gibi yüksek dozda radyasyona maruz kalan kişilerde lenfoma kanserine daha sık rastlanılır."

BAZI KİŞİLERDE BELİRTİ VERMİYOR

"Tamamen tesadüfen görüntüleme yapılırken de büyümüş bir lenf bezi saptandığında da teşhis edildiği çok oluyor." diyen Dr. Aytaç Karadağ, "Lenfoma kanseri belirtileri çok silik hatta bazen hastayı doktora götürmeyecek kadar kaydadeğer şikayet yapmayabiliyor. Yukarıdaki belirtilerle gelen hastada öncelikle bazı kan testleri istenilip, sonuçlar lenfomayı düşündürecek şekilde ise bilgisayarlı tomografi, MR, ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile tanı destekleniyor. Tüm bunlar tanı koydurmaya yetmiyor. Kesin tanıyı lenf bezi biyopsisi veya kemik iliği biyopsisi ile tümör hücresini arayarak saptayabiliriz." dedi.