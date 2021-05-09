Cildi mevsim geçişine hazırlamak için neler yapılmalı?

Mevsim geçişlerinde her cilt tipinin farklı reaksiyonlar gösterdiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslı Eralp, bu dönemde matlaşan, nemini kaybeden, sorun yaşayan ciltlerin alabileceği önlemleri ve yapılabilecek uygulamaları anlattı…

Mevsim geçişlerinde özellikle kış mevsiminde hava şartlarının etkisi ile cildimizde nem kaybı ve yaşlanma belirtileri ön plana çıkar. Bunun için cildimizin daha da hassaslaştığı dönemlerde bol su tüketimi çok önemli. Bol su içmenin yanı sıra sebze ve meyve sularının tüketiminin de cildin nem seviyesini ölçülebilir düzeyde arttırdığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Son dönemde fazla miktarda dezenfektan ve sabun kullanımı da cilt kuruluğunu arttırarak egzamalara yol açmaktadır. Cildin lipid bariyerini koruyacak medikal nemlendiricilerin sık olarak kullanılması bunun önüne geçmek açısından önemlidir.

KOLAJEN ÜRETIMINI DESTEKLEYIN

Kolajen vücudumuzun en önemli yapıtaşlarından biri. Saçımızda, yüzümüzde, tırnaklarımızda kısacası vücudumuzun birçok yerinde bulunan bir protein. Ancak malesef yaş ilerledikçe vücudumuzdaki kolajen miktarı azalıyor. Bu da ciltte birçok olumsuzluğa neden oluyor. Bu sebeple kolajeni içeriden takviye etmek çok önemli. Bunun için hastalarımıza bazı uygulamalar öneriyoruz.

DIŞTAN VE İÇTEN NEMLENDİRİN

Kış aylarının cildimiz üzerinde bıraktığı en belirgin etkilerden biri cilt kuruluğu. Cildimizin günlük nem ihtiyacını karşılamamız hem sağlıklı bir cilt, hem de yaşlanma belirtilerini geciktirmek için gerekli. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçerek cildinizi günlük olarak nemlendirin. Ancak mevsim geçişi gibi zamanlarda cildin nem ihtiyacı fazlalaşabilir. O yüzden cildi içten de nemlendirmemiz gerekir.

RENK EŞİTSİZLİKLERİNİ ORTADAN KALDIRIN

Cildinizde renk eşitsizliği varsa yaza girerken bunları ortadan kaldırabilirsiniz. Sağlıklı bir cilt görünümü için önemli unsurlardan biri de derinizin eşit bir renge sahip olmasıdır. Bu problemi yaşayan kişiler ciltte renk eşitliğini sağlayan uygulamalardan yararlanabilir.