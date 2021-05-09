Pandemi yolunda gitmeyen evlilikleri sınıyor

TÜİK verilerinin, pandeminin sürdüğü 2020 yılında boşanma oranının artmadığını 2019 yılına kıyasla azaldığını aktaran Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy Çiğdem Demirsoy, pandemi sürecinde evliliklerin durumunu değerlendirdi…

"Bu azalmanın izolasyon kısıtlamaları nedeniyle avukata, mahkemeye erişimin kısıtlanmasına ve yanı sıra bu dönemde insanların artan güvenlik ihtiyacı ile risk içeren kararlar almada çekindikleri için yeni bir yaşama geçme konusunda çekimserlik gösterilmesi gibi nedenlere bağlı olduğu şeklinde yorumlar var. Bu yorumların gerçekçi bir temeli var çünkü sosyal kısıtlamaların kalktığı aylara bakıldığında özellikle Temmuz, Ağustos aylarında 2019'a kıyasla 2020'de boşanma oranı çok daha yüksek. Bu tablonun sadece bizim ülkemizde değil, dünyada da böyle olduğu ve pandemi ortadan kalktıktan sora boşanmalarda patlama yaşanacağı yönünde haberler görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü verileri de pandemi sürecinde diğer asayiş suçları azalırken aile içi şiddette artış olduğunu gösteriyor."

PANDEMİ ÇATIŞMALARI KÖRÜKLEDİ

Klinik çalışmalarında, kendilerine bireysel ya da çift olarak yapılan başvurularda pandemi sürecinin evlilik ilişkilerine farklı şekillerde etkisinin olduğunu gözlemlediklerini anlatan Psikolog Çiğdem Demirsoy, bazı evlilik ve ailelerde, bir arada daha çok zaman geçirmenin ilişkilerini daha çok geliştirdiğini, daha çok iletişim kurmaya ve yakınlaşmaya fırsat sağladığını söyleyenler olduğunu kaydetti.

Bunu söyleyenlerin, dünyayı sarsan bu krizi fırsata çevirebilen kişiler olduğunun dile getirilebileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne var ki bunu başaramayanların sayısı da oldukça fazla. Pandemi öncesinde sağlıklı diyebileceğimiz ilişkileri olan çiftler bu süreci, ilişkilerini daha geliştirip güçlendirecek bir dönem olarak değerlendirebildiğini görüyoruz. İlişkilerinde zaten sorunlar olan, çatışmalar yaşayan çiftler ise bu süreçten olumsuz etkilendiler. Yarı zamanlı ya da tümüyle evden çalışmak çiftlerin sürekli bir arada olmasına ve var olan çatışmalara daha çok maruz kalmalarına yol açtı. Ekonomik güçlüklerin yarattığı stresin de evlilik ilişkilerine yansımaları oldu. İzolasyon kısıtlamaları sosyal ihtiyaçların karşılanmasını kısıtladı. Sosyal aktivitelerle meşguliyet ve diğer sosyal ilişkiler, çatışma yaşayan çiftlerin birbirinden ayrı zaman geçirerek sorunlardan bir süreliğine de olsa uzaklaşmalarını sağlıyor ve rahatlatıcı sosyal etkinliklerde bulunmak yaşamın bütününde ilişkinin getirdiği stresi dengeleyici olabiliyordu. Bu dönemde bunu da yapamadılar. Çocuklu çiftler salgından korunmak için ya da ekonomik kayıplar nedeniyle bakıcı, yardımcı gibi destek sistemlerinden mahrum kaldılar, bunun getirdiği zorlanmalar gerginliğe ve çatışmalara katkı sağladı."

KRİZLER YOLUNDA GİTMEYEN EVLİLİKLERİ SINIYOR

Yurt dışında yapılan bir çalışmada, home-office (evden çalışma) ve kısa süreli çalışmanın çiftlerin ilişki doyumuna etkisinin incelendiğini söyleyen Çiğdem Demirsoy, katılımcıların yüzde 20'sinin olumlu, yüzde 40'ının olumsuz değişiklik yaşadığını belirttiğini ifade etti.

Sağlıklı bir evlilik ilişkisinin, zor zamanlarda insana ihtiyacı olan sosyal desteği sağladığını dile getiren Demirsoy, "Yaşamın getirdiği güçlükleri birlikte göğüslemek evlilik ilişkisinde paylaşma ve dayanışma duygusunun yaşanmasına vesiledir. Sağlıksız ilişkiler ise zaten kendi başına stres ve zorluklar içerdiği için, iyi gitmeyen bir evlilik yeni bir zorlayıcı yaşam olayına karşı dayanıksız olabiliyor, bu nedenle de kriz dönemlerinde boşanmalar artış gösteriyor" diye konuştu.

DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİZİ NET BİR ŞEKİLDE PAYLAŞIN

Evlilik ilişkisinde çatışma yaşanması kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Çiğdem Demirsoy, isteklerin, ihtiyaçların çatışabileceğini ve fikir ayrılıkları yaşanabileceğini, bunun doğal olduğunu dile getirerek şu önerilerde bulundu: "Sağlıklı bir evlilik ilişkisi yürütebilmek için çatışmaları çözümleyebilecek uzlaşmacı bir diyaloğu sağlayabilmek önemlidir. Bu sağlanabilirse sorunlar büyümeden çözümlenebilir ve farklılıkların getirdiği zenginlik, ilişki için bir avantaja dönüştürülebilir. Sen-ben tarzı bir ilişkiden uzak durmak, farklılıkları hoşgörü ile karşılayarak birbirini kabul edebilmek ve biz bilinci ile olaylara yaklaşmak, işbirliği yapmak, sorumlulukların paylaşılması ve zorluklar karşısında birbirine ihtiyacı olan desteği vererek dayanışmada bulunmak eşlerin birbirine yakınlaşmasını, ilişki doyumunun artmasını sağlayacaktır. Duygu ve düşüncelerin, istek ve ihtiyaçların açık net bir şekilde dile getirilmesi, olumsuzluklar karşısında yaşananları ilişkiye olumlu yön verecek şekilde dile getirebilmek, neyin eksik ya da hatalı olduğunu değil de neyi geliştirmek gerektiğini konuşmak evlilik ilişkisini kaliteli kılacaktır."