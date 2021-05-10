Uzman isim SABAH'a açıkladı! Koronavirüs aşısının felç yaptığı iddiası efsane





Nadir de olsa beynin hemorajlarının sebebi, doğumdan itibaren kişide bulunan, anormal bir şekilde ince olan kan damarlarının bir araya gelip küme oluşturması ve bu kümenin yırtılması olabilir.

Bu arada pek çok etken felç oluşmasına zemin hazırlar, felç riskini artırabilen faktörlerinden bazıları şunlardır:

■ Kalp ve damar hastalıkları: Aile bireylerinden biri ya da birkaçında felç ya da kalp krizi geçmişinin bulunması...

Her hastalık gibi genetik miras önemlidir.