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Giriş Tarihi: 11.5.2021 13:29 Son Güncelleme: 11.5.2021 13:43

Bayramda doğru beslenme tüyoları

DHA
Bayramda doğru beslenme tüyoları

Ramazan ayının artık sonlarına doğru yaklaştık. Bu ay boyunca uzun süre aç ve susuz kaldık, ibadetlerimizi yerine getirdik. Böylelikle hem sevap kazandık hem de vücudumuzu resetleyip daha sağlıklı bir sindirim sistemine kavuştuk. Ramazan Bayramının ilk gününden itibaren oruçlu beslenme biçminizden çıkıp eski düzeninize geçeceksiniz. Dr.Fevzi Özgönül bayramda doğru beslenme alışkanlığı konusunda önemli bilgiler verdi.

Ramazan boyunca sindirim sisteminiz güçlendi. Bu sayede gece geç saatlerde yemek yeseniz bile yediğiniz yiyecekler çok daha iyi sindirildiği için sindirim sisteminiz rahatsız olmadı. Bayramda normal düzenimize dönememize rağmen bu Ramazan boyunca edindiğimiz güzel alışkanlıklara devam etmemiz gerekiyor. Bu alışkanlıklara gelince; Ramazan ayı içerisinde edindiğimiz en güzel alışkanlıklardan biri ara öğünlere ihtiyaç duymadan kendimizi daha sağlıklı hissettik ve günde sadece iki öğün beslenerek lüzumsuz yemek israfından kurtulduk. Bedenimiz düzenli saatlerde yemek yemeye alıştı ve sindirim sistemimiz dinlenerek kendisini yenileyebildi. Kötü beslenme alışkanlıklarından da uzaklaştık.

BAYRAMDA SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN ÖNERİLER;

  • ·Bayram namazını kıldıktan sonra Ramazan ayı boyunca sahurda yaptığımız gibi güzel bir kahvaltı ile güne başlayalım.
  • ·Kahvaltı yaptıktan sonra öğlen öğününe kadar geçen zamandaki arada bir şey yememeye özen gösterelim.
  • ·Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazı ikramları geri çeviremeyeceğimiz için büyüklerimizin ziyaretlerini ikindi vaktine bırakmalıyız.
  • ·Sabah yapacağımız ziyaretlerde içecek ikramlarını kabul edebilirsiniz fakat yiyecek ikramlarını geri çevirmeye özen gösterelim.
  • ·Öğlen vaktini mutlaka kendimize ayıralım ve güzel bir öğlen yemeği yiyelim. Öğlen yemeğinden sonra en az 3-4 saat hiç bir ziyaret gerçekleştirmeyelim.
  • Bayramı bu şekilde sorunsuz atlattıktan sonra akşam mümkün olduğunca hafif pişmiş sebze yemekleri ve çorba türü yemekler ile geçiştirelim.
  • Geceleri pişmemiş sebzelerden yani salatalar ve meyvelerden uzak durmamız gerekiyor. Eğer bu kurallara uyarsak ve aralarda bir şey yemezsek uzun yıllar sağlıklı yaşayabiliriz ve her yıl Ramazan ayında çok daha rahat orucumuzu tutabiliriz.

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Bayramda doğru beslenme tüyoları
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