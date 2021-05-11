Bayramda doğru beslenme tüyoları

Ramazan boyunca sindirim sisteminiz güçlendi. Bu sayede gece geç saatlerde yemek yeseniz bile yediğiniz yiyecekler çok daha iyi sindirildiği için sindirim sisteminiz rahatsız olmadı. Bayramda normal düzenimize dönememize rağmen bu Ramazan boyunca edindiğimiz güzel alışkanlıklara devam etmemiz gerekiyor. Bu alışkanlıklara gelince; Ramazan ayı içerisinde edindiğimiz en güzel alışkanlıklardan biri ara öğünlere ihtiyaç duymadan kendimizi daha sağlıklı hissettik ve günde sadece iki öğün beslenerek lüzumsuz yemek israfından kurtulduk. Bedenimiz düzenli saatlerde yemek yemeye alıştı ve sindirim sistemimiz dinlenerek kendisini yenileyebildi. Kötü beslenme alışkanlıklarından da uzaklaştık.

BAYRAMDA SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN ÖNERİLER;