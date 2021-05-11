Bayramda sehpaya çikolata koymayın

Ramazan Bayramı'nı evlerimizde karantina altında geçireceğiz. Bayram ziyaretleri yapıp sevdiklerimizle bir araya gelemeyecek olmamız ve keyifli, geniş aile sofralarının kurulamayacak olması tabii ki hepimizi çok üzüyor. Ama buna bir de iyi yönünden bakacak olursak şeker tüketiminin hat safhaya çıktığı bu bayramı kendi evimizde kontrollü olarak daha sağlıklı geçirebileceğiz. Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Uzm. Dyt. Esra Toktay bayramda tüketilen şekerli yiyeceklerden uzak kalıp, oruç sonrası beslenme konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı…■ Ramazan ayında iki ya da üçe düşen öğün sayısını birden artırmayın. Eğer sağlık durumunuz ve sosyal hayatınız el veriyorsa öğün sayınızı bu şekilde sabitleyin. Bununla birlikte uzun süreli açlık diyeti de (16 saat aç/8 saat tok-öğünler arası 4 saat ara) uygulayacak olursanız yağ yakımınız hızlanır, kan şekeriniz ve insülin salınımınız düzene girer. Vücudunuzdaki inflamasyon, kanser riski ve yaşlanma hızı azalır. Bu şekilde daha sağlıklı hissetmeye başlarsınız.■ Bu bayramı evlerimizde geçireceğimiz için ziyaretlerde 'Bundan da ye, en azından tadına bak' gibi ısrarlara maruz kalmayacağımız için kontrollü olmak elimizde. Bayramda aşırı şeker, çikolata, tatlı yemekten kaçının. Şeker ve çikolataları sürekli yanından geçtiğiniz, göz önünde bulunan sehpa, masa, tezgah üstüne değil dolap içlerine kaldırın.■ Glisemik indeksi yani kan şekerimizi yükseltme hızı yüksek olan karbonhidratların tüketimi ani insülin salınımı yaparak yağlanmayı artırır. Aynı zamanda hızlı yükselen kan şekeri yine hızlı bir şekilde düştüğü için kısa bir süre içerisinde tekrar karbonhidratlı besinleri yeme isteği ve bu yiyecekleri önceki öğüne oranla daha fazla tüketme isteği doğurur. Bu durum tekrarlandıkça kilo alımımız da hızlanır. Her zaman şeker ve şekerli ürünler, beyaz unla yapılmış yiyecekler gibi kan şekerimizi hızla yükselten karbonhidratlı besinleri tüketmekten kaçınmamız gerekiyor.■ Bayramda tatlı olarak meyveli veya sütlü tatlıları tercih etmeye çalışın. Bu bayram çocuğunuzla birlikte ev yapımı dondurma yapmayı deneyebilirsiniz. Kendiniz için de tatlı olarak hazırlayacağınız hurma topları sağlıklı ve lezzetli bir seçenek olacaktır.RAMAZAN ayı süresince dinlenen mide ve bağırsaklarınızı zorlamayın. Bunun için;■ Sindirimi zorlayan aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durun.■ Sürekli bir şeyler atıştırmayın.■ Öğünlerden önce ve öğün sırasında fazla sıvı almamaya çalışın.■ Besinleri 15-20 kez çiğneyin, yemek sırasında fazla konuşmayın.■ Papatya, rezene, zencefil ve yeşil çay kullanımı hazmı kolaylaştırıp şişkinliğinize iyi gelecektir.RAMAZAN ayı boyunca gün içinde su içmediğiniz için bayramdan itibaren bunu kendinize hatırlatmanız gerekebilir. Suyu kolaylıkla içebilmek için taze meyveler, nane veya limonla tatlandırabilirsiniz. Suyun içine koyacağınız bu sebze ve meyveleri çok iyi yıkayıp üzerindeki kimyasallardan arındırmayı ihmal etmeyin.