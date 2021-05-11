"Çocuğunuzun sünnetini uzman doktorlara yaptırın”

Üroloji uzmanı Op. Dr. Emin Coşkun sünnetin bilimsel olarak da önerildiğini belirterek" Sünnet derisinin pipi başına yapışık olması durumunda idrar yapmada zorluk ve idrar yolu enfeksiyonu sık görülüyor. İleri yaşlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve penis kanseri riski de artıyor. Bu sebeplerden ötürü sünnet inançlarımız ve sosyal yönü dışında bilimsel olarak da öneriliyor. Sünnetten sonra ilk 24 saatte analjezik uygulanması ağrının azaltılması için gereklidir. Sünnet işleminden sonra pipinin çevresine sarılan bandaj ve sargıyı 24 saat sonra çıkarın. Peniste ilk günlerde gözlemlenen şişlik ve ödem 2 hafta içerisinde geçer. Sünnet derisi yapışık olan çocuklarda iyileşme ise kabuk oluşumu ile olur. Sünnetten sonra ilk 7 gün çocuğunuzun aşırı aktiviteden kaçınmasına dikkat edin. Sünnet penisin ucunda, idrar çıkış deliğini kapatan ve o bölgede kapalı boşluk oluşturan cilt katmanının kesilerek alınmasıdır. Çok eski tarihlerden bu yana farklı toplumlarda geleneklerin gereği olarak veya bazı dinlerde ön şart olarak uygulanmaktadır. Anlaşılmaktadır ki ilkel dönemlerde dahi tıbbi faydaları tam açıklanamasa da sünnetin pratik faydaları fark edilerek yaygınlaştırılmıştır.

SÜNNETİN FAYDALARI

Dr. Coşkun" Sünnetle alınan deri penis ucunu ve idrar deliğini örtmektedir. Ve bu derinin altında bir havasız, pislik ve salgı biriken, idrarla temas halinde bir alan oluşmaktadır. Bu sebeple düzenli temizlenmezse infeksiyon oluşumu için uygun bir zemin oluşturur. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için taşıyıcılık aracı olabilir. Özellikle çocuklarda sünnet derisi yapışabilir, ucu daralabilir. İdrar çıkışını engelleyebilir. Penis apselerine neden olabilir. Parafimozis dediğimiz sünnet derisi sıkışarak peniste kan akımını bozabilir. Bu derinin sünnetle alınması bahsettiğimiz problemlere karşı korunma sağlar.

Sünnet için en doğru yaş nedir, neden?

Tartışılan bir konu bu. Burada önemli olan çocuğun psikolojik olarak bu müdahaleye hazır olması ve vücudundaki bu değişikliği doğru anlayabilecek yaş ve düşüncede olmasıdır. Çocuğun psikolojik gelişimi sürecinde 2 yaş -7 yaş arasının uygun olmadığı düşünülür. Her yaşta sünneti çocuk için travma haline dönüştürmeden, korku yaşamasına izin vermeden sedasyon da dediğimiz genel anestezi altında yapmak gerekir. Cerrahi başarı ve yara iyileşme süreci açısından yaşın önemi yoktur.

Aileler sünnet için daha çok hangi dönemleri tercih ettiğini belirten Op.Dr. Coşkun" Ailelerin genellikle okul tatillerinin olduğu dönemlerde yapıyor. Geleneklerin gerekleri açısından ve çocuğun okul hayatının etkilenmemesi için bu dönemler uygun. Tıbbi olarak sünnetin bir mevsimi yok. Tıbbi bir aciliyet ve gereklilik yoksa , 2 yaş - 7 yaş arasında önerilmez. Bu yaş grubu çocukların psikolojik gelişimlerinin etkilenebileceği düşünülür. Her yaşta bu ihtimal vardır. Bu nedenle sünneti çocuk için travma haline dönüştürmeden, korku yaşamasına izin vermeden sedasyon dediğimiz hafif genel anestezi altında yapmak gerekir. Yenidoğan dönemi vücudumuzun hücre yenileme üretme ve gelişme kapasitesinin en yüksek olduğu dönemdir. Sağlıklı bebekte yapılan yenidoğan sünneti çok daha hızlı bir şekilde iyileşir. Cerrahi ve psikolojik komplikasyon görülme ihtimali çok daha azdır.

SÜNNETİ NEREDE VE KİM YAPMALI

Üroloji uzmanı Op.Dr. Coşkun Sünnetin ciddi bir cerrahi müdahale olduğunu belirterek". Psikolojik yaklaşım açısından, anestezi tekniği ve riskleri açısından, cerrahi estetik ve teknik açısından iyi eğitimli profesyonel kişilerce uygulanmalıdır. Basit görülen bu işleme bağlı ciddi kalıcı sakatlıklar oldukça sıktır. Her cerrahi işlemde infeksiyondan arındırılmış steril alan şarttır. Steriliteyi koruyacak donanım ekipman olmalıdır. Cerrahi ve anesteziye bağlı gelişebilecek komplikasyonlara acil ve etkin müdahale edilebilecek ekip ve ekipmalar bulunmalıdır. İdeal olan ameliyathane şartlarında yapılmasıdır.