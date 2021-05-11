Vejetaryenler et yiyenlerden daha sağlıklı biyogöstergelere sahip

Carlos Celis-Morales liderliğindeki araştırma ekibi, vejetaryenlerde 13 biyogöstergenin daha düşük seviyelerde seyrettiğini tespit etti. Bunun, kardiyovasküler rahatsızlık ve kanser riskinin azaldığına işaret ettiği belirtildi.

TOTAL KOLESTEROLÜN YANI SIRA KARACİĞER FONKSİYONLARI...

Uzmanlar vejetaryenlerde total kolesterolün yanı sıra karaciğer fonksiyonlarıyla bağlantılı belli başlı göstergelerin düşük olduğunu da bildirdi. Celis-Morales, bulgulara rağmen kişilere etten tamamen vazgeçmelerinin önerilemeyeceğini vurgulayarak kırmızı et tüketiminin azaltılarak bunun yerine omega-3 zengini yağlı balıklar gibi sağlıklı seçeneklerin koyulabileceğini söyledi.