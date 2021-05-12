7 beslenme önerisi ile Ramazan bayramını sağlıklı geçirebilirsiniz

Ramazan ayının bitmesi ile birlikte beslenme düzeninin de değişeceği bayramda ağır, yağlı ve aşırı tatlı gıdaların tüketilmesi, uzun süre açlığa alışan metabolizmayı yorarak sindirim problemleri ve kilo artışı gibi sorunlara yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyda Nur Çakın, bayramda sağlıklı beslenme ile ilgili 7 önemli öneride bulundu…

Tabağınızdakileri paylaşın

Özellikle tatlı ve hamur işi tüketiminde aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Küçük tabaklar kullanmak ve yiyeceği yarı yarıya paylaşmak porsiyon kontrolüne yardımcı olacaktır.

Kahvaltı sofranızı ballı kaymaklı ekmek ve hamur işi yerine sağlıklı seçimlerle renklendirin

Kahvaltı, güne başlangıç için metabolizmayı hızlandıran ve gün içerisinde iştah kontrolünü sağlayan en önemli öğündür. Kahvaltıda mutlaka yumurta, peynir, süt gibi protein kaynakları; tam tahıllı ekmek, yulaf gibi liften zengin karbonhidratlar ve ceviz, zeytin, çiğ badem gibi sağlıklı yağ kaynaklarından oluşan dengeli tabaklar hazırlayın. Öğününüze bol yeşillik, domates, salatalık gibi çiğ sebzelere yer vermeyi unutmayın. Ballı kaymaklı ekmekler, açma, poğaça, pişi, salam, sosis gibi yüksek kalorili yiyeceklerden mümkün olduğunca tüketmeyin.

Ara öğünlerle tok kalın

4 saatte bir sağlıklı ara öğünlerle iştahınızı kontrol altına almaya çalışın. Ara öğünler hem tatlı isteğinin önüne geçmeye yardımcı olacak hem de bir sonraki öğünde daha az besin tüketimi sağlayarak sindirim problemlerini engelleyecektir.

Sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin

Yemeklerin pişirilme yöntemleri sağlık için çok önemli bir ayrıntıdır. Kızartma yerine ızgara, fırın veya buharda pişirme gibi yöntemlerin tercih edilmesi hem kilo kontrolü hem de rahat bir sindirim açısından fayda sağlayacaktır.

Sıcak havada su tüketiminizi artırın

Havaların ısınması ile birlikte sıvı ihtiyacı da artmaktadır. Oruç tutarken günlük sıvı ihtiyacınızı karşılayamamış olabilirsiniz. Ancak bu sıvı tüketimi açığını bayram itibariyle her gün 2,5-3 litre su içerek kapatabilirsiniz. Hava sıcaklıkları da arttığı için susamadan su içmeye özen göstermelisiniz.

Probiyotik gıdalara yer verin

Beslenme düzenimizdeki değişikliler, bağırsakta yaşayan yararlı bakteri sayısı ve türü üzerinde de hızlı etkiler yaratmaktadır. Sağlıklı bir sindirim sistemi için her gün bir su bardağı kefir veya bir kâse probiyotik yoğurt tüketmeye özen gösterin.

Tatlı için hurma, bal ya da pekmez kullanın

Tatlı tüketmek istiyorsanız ara öğün olarak dondurma, sütlaç, puding gibi sütlü tatlıları tercih etmek çok daha sağlıklıdır. Mutfağınızda kontrollü miktarda şeker ilave ederek ya da şekerin yerine geçebilecek hurma püresi, bal, pekmez gibi ürünlerle hazırladığınız sütlü tatlılar veya meyve tatlıları bayramda ağzınızı şenlendirirken, vücut ağırlığı kontrolü için de şerbetli tatlılara göre çok daha avantajlı olacaktır.