Gece acıkırsanız leblebi, grisini, salatalık tüketin

Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlıklarla tutulan orucun ardından Ramazan Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenmek büyük değere sahiptir. Oruç boyunca vücudun alışmış olduğu beslenmeden adım adım düzenli beslenmeye geçilmesi gerekmektedir. Öncelikle Ramazan boyunca ikiye düşen öğün düzenin yavaş yavaş 3 ana ve 2-3 ara öğün şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hazımsızlık ve mide problemleri kaçınılmaz olmaktadır. "Korona döneminde Ramazan Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz?" sorusunu Diyetisyen Büşra Burgazlı yanıtladı…

1.Öncelikle bayram sabahı sahurda olduğu gibi hafif bir kahvaltıyla güne başlanmalı ve öğün atlanmamalıdır. Özellikle kızartmalar, sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etlerden, börek, poğaça gibi hamur işlerinden uzak durulmalıdır.

2. Ana öğünlerde sindirim sorunlarını önlemek için mevsim sebzeleri tercih edilmeli ve bol yeşillikli salatalar sofralardan eksik edilmemelidir.

3. Aynı zamanda kahvaltı gibi diğer ana öğünleri de hafif geçirmeli, kan şekerini dengelemek ve sağlık problemleri yaşamamak için bir öğünde çok büyük porsiyonlar tüketilmemelidir.

4.Ramazan süresince yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için ara öğünler atlanmamalı ve az az, sık sık beslenilmelidir. Besinler iyice çiğnenmelidir. Öğün aralarında içilecek bitki çaylarının (yeşil çay, rezene, beyaz çay gibi) metabolizmayı hızlandırıldığı unutulmamalıdır.

5.Bayram boyunca baklava, şekerpare, kadayıf, tulumba gibi şerbetli tatlılardan uzak durulmalı. Tüketilecekse mutlaka porsiyon miktarına dikkat ederek tüketilmesi veya şerbetli tatlılar yerine şeker oranı daha az olan meyveli/sütlü tatlılar tercih edilmesi gerekmektedir. 1 adet baklavanın yaklaşık 125 kalori olduğu unutulmamalıdır. Bayramda özellikle tatlılarla aranıza sosyal mesafe koymakta fayda var.

6.Ramazan ayı boyunca vücudun alıştığı sahur yemeklerinden bayramda kaçınılmalı ve vücudun yeni beslenme düzenine alışmasına izin verilmelidir. Özellikle gece boyunca abur cubur, kızartma, kavurma gibi yiyeceklerden uzak durmaya özen gösterilmelidir. Gece acıkıldığı takdirde leblebi, grisini, salatalık, ayran, yoğurt gibi sağlıklı besinler tercih edilmelidir.

7.Ramazan bayramında ve sonrasında sıvı tüketimi arttırılmalı ve gün içerisinde yavaş yavaş 2.5-3 litre su tüketilmelidir.

8.Ramazan Bayramı boyunca ve sonrasında tüketilecek öğünler arasında en az 2 saat en fazla 4-5 saat olmasına dikkat edilmelidir.

9. Karantina ve Ramazan ayı boyunca yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için düzenli fiziksel aktivite yapılmalı ve bu yaşam tarzı haline getirilmelidir. Dışarı çıkılamıyor da olsa evde günde en az 20-30 dakika yapılan fiziksel aktivite sağlıklı bir bedene sahip olmak, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve metabolizmayı hızlandırmak adına büyük önem taşımaktadır.

Ramazan Bayramı Örnek Menü

Kahvaltı: 2 dilim çavdar ekmeği ve 1 dilim beyaz peynirle yapılmış tost + domates, salatalık, yeşillik + açık çay

Ara:1 fincan yeşil çay + 2 adet kuru erik

Öğle Yemeği: 4 yemek kaşığı mercimekli salata (2 yemek kaşığı zeytinyağı ve organik elma sirkesi ile) + 1 kase yoğurt

Ara: 1 adet yeşil elma + 6 adet çiğ badem

Akşam Yemeği: 1 tabak sebze yemeği + 1 kase cacık

Ara: 2 yemek kaşığı probiyotikli yoğurt + 6 adet çiğ badem