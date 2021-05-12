Dünya Hemşireler Günü için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz yıl kutlanan Hemşireler Günü'nden itibaren artan sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık bu yıl da devam ediyor. Bugünün Dünya Hemşireler Günü mesajı olması nedeniyle vatandaşlar, sağlık çalışanı ykaınlarının ya da tüm hemşirelerin bu özel gününü resimli Hemşireler Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. Aşağıda, en güzel resmili Hemşireler Günü mesajları ve görsellerini sabah.com.tr olarak derledik. Beğendiğiniz resim ve mesajı kolayca sevdiklerinize gönderebilir, hemşireler gününü tebrik edebilirsiniz.
2021 HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI VE GÖRSELLERİ
Hepimizin kahramanı olan hemşirelerimizin gününü kutluyor, tüm isteklerinin kabul edildiği ve çalışma şartlarının onların istediğini gibi olduğu uzun ömürlü bir meslek hayatı diliyorum. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun…
Dünyanın en saygın mesleklerinden biri olan hemşirelik, hastaların tedavi sürecinde büyük rol oynuyor. Birçok hastanın tedavi ve takibinde özveriyle çalışan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.
Onlar can kurtaran beyaz birer melekler. Tüm beyaz meleklerin günü kutlu olsun.
Covid-19'la mücadelenin sürdüğü günlerde ön saflarda yer alan sağlık personellerinden olan hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.
Dünya Hemşireler Günü kapsamında başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın gününü kutluyor, hepsine sağlıklı günler diliyorum.
Özveri ile mücadele eden hastaların destekçisi olan ve tedavisinde görev üstlenen tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.
Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde en büyük destekçilerimizden biri olan hemşirelerin gününü kutluyor, kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum.
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