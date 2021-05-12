Bugün Dünya Hemşireler Günü... Özellikle koronavirüs salgını sürecinde büyük emek harcayan ve fedakarlık yapan hemşireler, hastaneler ve polikliniklerde hasta ile ilk karşılaşan ve ilgilenen sağlık çalışanları olarak biliniyor. Hemşire yakınlarını ya da tüm hemişirelerin bu özel gününü tebrik etmek isteyenler, Dünya Hemşireler Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. Aşağıda, sağlık çalışanlarını temsil eden görseller ile en güzel 2021 Hemşireler Günü mesajı ve sözleri yer alıyor.

Dünya Hemşireler Günü için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz yıl kutlanan Hemşireler Günü'nden itibaren artan sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık bu yıl da devam ediyor. Bugünün Dünya Hemşireler Günü mesajı olması nedeniyle vatandaşlar, sağlık çalışanı ykaınlarının ya da tüm hemşirelerin bu özel gününü resimli Hemşireler Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. Aşağıda, en güzel resmili Hemşireler Günü mesajları ve görsellerini sabah.com.tr olarak derledik. Beğendiğiniz resim ve mesajı kolayca sevdiklerinize gönderebilir, hemşireler gününü tebrik edebilirsiniz.