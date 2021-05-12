Obeziteyle savaşın kahramanı: Ton balığı

Ramazan ayının bitişi ve bayramın başlaması, ardından gelen yaz dönemiyle birlikte vücudumuz da yeni bir beslenme düzenine alışacak. Uzun saatler süren açlığın ardından bayram dönemi ve sonrası için doğru beslenmenin olmazsa olmaz kurallarına dikkat çeken Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, karbonhidrat ve şeker konusunda önemli uyarılarda bulunuyor ve bu dönemde Omega-3 ile doğal protein tüketiminin önemine dikkat çekiyor.

BAYRAM SOFRANIZDA TON BALIĞINA YER AÇIN

Obezitenin ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğü Amerika'da, Tarım Bakanlığı ve Sağlık Hizmetleri kurumunun bu yılbaşında yayınladığı diyet kılavuzunda da ton balığı önerilen gıdaların başında geliyor. Ancak uyarılar bununla sınırlı değil. Sağlıklı ton balığının güvenilir ve kaliteli markalardan tüketmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Güvenilir markalar sayesinde Hint ve Atlantik Okyanusu'nun temiz ve derin sularından sofralarımıza gelen katkısız ton balıkları, en doğal Omega-3 ve protein kaynağı olarak, ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor.

Artık sağlıklı beslenmede iki ideal öğün önerdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Emine Nur Tozan, "Önceliğimiz kahvaltı. Güçlü bir bağışıklık sisteminin yanı sıra fazla kiloların da kontol altına alınması amacıyla protein ve yeşilliğin bir arada olduğu zengin kahvaltı öğününü atlamamak gerekiyor" diyor. İkinci öğünde de sebze ve salataların ağırlıkta olduğu beslenme tarzının önemine dikkat çeken Tozan, "Omega-3 kaynağı bakımından zengin olan ton balığını da bayram sofralarınızdan eksik etmeyin" diye ekliyor.

İNME RİSKİ AZALIYOR

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş birçok araştırmanın, düzenli ton balığı tüketiminin kalp krizinden ölüm riskini, trigliseritleri ve kan basıncını düşürdüğünü, kanın pıhtı oluşturmasını engellediğini gösterdiğini belirten Tozan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Özellikle yaz dönemi öncesinde kutlamaya hazırlandığımız Ramazan Bayramı'nda yüksek tansiyon ve şeker hastalığıyla kalp rahatsızlıklarını önlemede öncelikli önerimiz iki öğünden oluşan düzgün beslenme. İçerdiği Omega-3, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, proteinler ve mineraller bakımından zengin olan ton balığı; bağışıklık, sinir, kas ve dolaşım sistemini destekleyerek insan sağlığına katkı sunuyor. Omega-3 yağ asitleri, kandaki lipid seviyesini düşürerek, yüksek kötü kolesterolü engeller ve kalp ritmini kontrol eder. Aynı zamanda dopamini ve serotonini dengeleyerek, beyin işlevlerinin düzenlenmesine yardımcı olan Omega-3, kan damarlarını güçlendirip, dolaşımı desteklediği için 'inme' olarak adlandırdığımız pıhtı atma olasılığını da azaltıcı etkiye sahip. Ton balığının günlük 100 ila 300 gram tüketilmesiyle, ihtiyaç duyulan Omega-3'ü karşılamak mümkün.

HAFTADA 3 KEZ TÜKETİLEBİLİR

Saklama ve kullanma açısından da kolaylık sağlayan ton balığının bu denli tercih edilmesinin bir diğer nedeni içeriğindeki organik D vitamini. Özellikle pandemiyle mücadelede öne çıkan D vitamininin insan sağlığına ve bağışıklığına katkı sunmasının yolu ise doğal olmasından geçiyor. D vitamininin doğal kaynağı olan ton balığını haftada sadece 3 kez tüketerek, vücudun ihtiyaç duyduğu bu önemli vitaminin yaklaşık yüzde 50'sinin karşılanabileceğini de ekleyelim.