'Vaka sayılarındaki azalma rehavete neden olmasın'

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve hastane yönetimi, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede eden hastane personelini Ramazan Bayramının 1. gününde yalnız bırakmadı. Sağlık çalışanları ile bir araya gelen Lakadamyalı, vaka sayısında da ciddi azalmalar yaşandığına dikkati çekti.

"VAKA SAYISINDAKİ AZALIYOR REHAVETE KAPILMAYIN"

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarını Bayramın 1. gününde yalnız bırakmadı. Birlik ve beraberliği arttırmak, ekip ruhunu hissettirmek adına hastane personeli ile bir araya gelen Prof. Dr. Lakadamyalı ve ekibi her birinin ayrı ayrı bayramını kutladı. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde göstermiş oldukları fedakârlıkların meyvesini kısıtlamalarla birlikte almaya başladığını belirten Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı vaka sayısında azalmalar yaşandığını açıkladı.

Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, "Sağlıkçılar bu bayramda salgınla mücadelede ailelerinden uzak hastalara şifa olmaya devam etmektedir. COVID-19 salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdüğü Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında. Nitekim bunun meyvelerini kısıtlamaların sonucuyla birlikte almaya başladı. Ancak bu durum vatandaşlarımızın rehavete kapılmasına neden olmasın. Maske-temizlik-sosyal mesafeye dikkat edelim. Unutmayın salgını hep birlikte yenebiliriz. Umarım bu bayram tüm güzelliklerin başlangıcı olur. Maskesiz ve sosyal mesafesiz güzel bayramlarımız olur. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarıma özellikle pandemi sürecinde göstermiş oldukları fedakârlık ve özveriden dolayı teşekkür eder, Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim." diye konuştu.