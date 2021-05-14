Kiraz sapının faydaları nelerdir? Kurutulmuş kiraz sapının faydaları ve iyi geldiği hastalıklar

Mesane tıkanıklığından çeşitli ağrı ve ödemlere kadar birçok sağlık sorununa faydalı olan kiraz sapı, oldukça yaygın kullanılıyor. Kurutulmuş kiraz saplarının hazırlanması ve tüketilmesi de basit olduğu için kiraz sapının faydaları, bu meyveyi tüketecekler tarafından araştırılıyor. Aşağıda kiraz sapının iyi geldiği rahatsızlıklar ve kiraz sapının faydaları yer alıyor.

KİRAZ SAPININ FAYDALARI

Susuzluk kaynaklı sorunları giderir

Böbrekler için faydalıdır

Kanı temizler

Böbrek taşı oluşumunu geciktirir

Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur

Fazla suyun vücuttan atılmasına yardımcı olur

Karaciğer için faydalıdır

Kilo vermesine yardımcı olur

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir

Ödeme karşı faydaları

Deri, bacaklar, kollar ve ayak bileği dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde ödem oluşabilir. Kiraz, idrara çıkma yoluyla vücudunuzu detoks eder ve böylelikle ödemi önler. Adet döngüsünden kaynaklanan şişkinlik, toksinleri uzaklaştırma özelliği sayesinde kiraz sapları ile tedavi edilebilir.

Böbrek Sağlığını İyileştirir

Kiraz sapları, böbrekleri arındıran zengin bir anti-enflamatuar özellik kaynağıdır. Böbrek taşı ve yumrularının tedavisinde de faydalıdır. Kiraz kuyruklarında, böbrek sağlığını iyileştiren diüretik özelliklere sahip olan potasyum tuzlarının yanı sıra uçucu yağlar bulunur. Ayrıca antioksidan özelliklere sahiptir ve tüm vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

İdrar Yolu Enfeksiyonunda (İYE) Yararlıdır

Zararlı bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu, idrar yaparken ağrıya neden olur. Kiraz saplarının iltihaplanmayı önleyici, septik önleyici ve temizleyici özellikleri İYE'ye karşı savaşır. Vücudunuza sakinleştirici bir etki veren iyileştirici ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Kiraz sapları kilo vermede faydalıdır. Vücudunuzdaki tüm toksinleri ve yağları gideren önemli bir detoksifikatördür. Kiraz kuyruklarının müshil özellikleri de vardır, bu da size düzgün bir bağırsak hareketi sağlar.

Romatizmaya İyi Gelebilir

Kiraz sapları romatizmaya faydalıdır; eklemler, tendonlar, bağlar, kemikler ve kaslarla ilgili her iki hastalık. Eklemleri, tendonları güçlendiren ve ayrıca serbest radikalleri yok eden anti-enflamatuar özelliklere ve flavonoidlere sahiptir.

VİŞNE SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kiraz saplarını kullanmak için önce kurutmanız gerekir. Temiz bir kağıda yayın ve tamamen kurumaları için birkaç gün bekletin. Daha sonra bunları kağıt veya bez torbalarda saklayın.

Bir fincan çay için 2 çay kaşığı kurutulmuş kiraz sapına ihtiyacınız olacak, demleyin ve 10 dakika bekletin.

Kiraz sapı çayının sağlık açısından faydalarından yararlanmak için kahvaltı ve akşam yemeğinden önce 1 bardak içebilirsiniz. Aşırı tüketim vücudu susuz bırakabileceğinden aşırıya kaçmayın. Ayrıca ishal ve düşük tansiyonunuz varsa kiraz sapı çayı tavsiye edilmez.

Kirazları yıkadıktan sonra bol su ile yıkayın, birkaç gün gölgede kurutun. Küf oluşumunu önlemek için iyice kurutmak önemlidir. Saplar kuruduktan sonra büyük bir çay bardağı için 1 çorba kaşığı (10-15 adet) kullanabilirsiniz. Kiraz saplarını birkaç defne yaprağıyla birlikte büyük bir bardağa koyun ve kaynar su dökün ve 15 dakika demleyin. Demleme süresini uzatırsanız çayın tadı acı olabilir. Ekstra C vitamini için çayı taze sıkılmış limonla tatlandırmayı unutmayın.

KİRAZ SAPI KÜRÜ

4 avuç kiraz sapını alın ve yaklaşık 3 litre suda 10 dakika kaynatın.

2-3 tarçın çubuğu ve 20 ıhlamur yaprağı ekleyin

1 saat demlendirin ve sonra banyo suyu olarak kullanın. Sizi canlandıracak ve cildinizin nefes almasına izin verecektir.

Bu karışımı küçük bir küvete koyun ve ayaklarınızı 20 dakika içinde tutun. Bu topuk ağrıları geçecek ve daha hafif hissedeceksiniz.