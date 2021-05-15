Zerdeçalın antiviral, antibakteriyel ve antiparaziter olarak davrandığına inanılır ve uzun süredir diyabet, ağrı, romatizma, osteoartrit, hafıza ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Bunlar dışında da birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir ve bu sebeple zerdeçalın faydaları yoğun olarak araştırılıyor. Peki, zerdeçalın faydaları nelerdir, zerdeçal ne işe yarar, hangi hastalığa iyi gelir?

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Zerdeçaldaki lipopolisakkarit adı verilen bileşen, bağışıklık sistemini uyarmada çalışır. Bu nedenle bağışıklık sisteminin verimli çalışması desteklenir. Öte yandan antiviral ve antifungal özellikleri ile yabancı maddeler, virüsler ve patojenlerle mücadelede bağışıklık sistemini destekler.

Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur

Zerdeçalın yemeklerde baharat olarak kullanılması bu etkiyi yaratır. Kötü kolesterolün düşürülmesi kalp damar sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

Enflamasyonu önler

Zerdeçalın bir başka özelliği de iltihap önleyici özellikleridir. Bu fayda, kronik inflamasyonun çeşitli sağlık sorunlarının başlangıcı olduğu düşünüldüğünde önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu özelliği ile zerdeçal, şifa ve yabancı maddelerle mücadelede iyi bir destekleyici olma potansiyeline sahiptir.

Diyabeti kontrol etmeye yardımcı olur

Öte yandan, diyabet ilaçlarının etkilerini artırabilir. Zerdeçalın insülin direncini azalttığı ve tip 2 diyabeti önlediği bilinmektedir.

Cildi daha sağlıklı hale getirir

Zerdeçalın antioksidan ve antienflamatuvar etkileri cildi daha sağlıklı kılar. Zerdeçalın cilde faydaları arasında yaraları iyileştirdiğini ve sivilceleri azalttığını görüyoruz. Bu nedenle zerdeçal cilt maskesi olarak da kullanılabilir. Elbette, zerdeçal için herhangi bir alerjik reaksiyonunuz olup olmadığını bilmeniz gerekir!

Kanseri önlemeye yardımcı olabilir

Zerdeçaldaki kurkumin şimdiye kadar birçok çalışmaya konu olmuştur.

Romatizmal ağrılara iyi gelir

Zerdeçalın bir diğer faydası da eklem ve kemik ağrılarına faydalı olmasıdır. Zerdeçal, özellikle romatoid artritte etkin bir role sahiptir. Romatoid, osteoartrit ve romatizma gibi problemler için zerdeçal tüketmek ağrıyı ve iltihabı azaltabilir.

Zerdeçalın İyileştirici Özellikleri Vardır

Zerdeçalın, her büyükannenin herhangi bir kesik, yanık veya enfeksiyonu tedavi etmek için evcil hayvan önerisi olduğunu hatırlıyor musunuz? Doğal antiseptik ve antibakteriyel özellikleri onu etkili bir dezenfektan yapar. Toz, daha hızlı iyileşmesine yardımcı olmak için etkilenen bölgeye serpilebilir. Hapı kullanmak yerine, bir dahaki sefere mide bulantısı veya mide ekşimesi yaşadığında, bunun yerine bu süper baharatı dene.

Zerdeçal ve Diyabet

Kurkuminin anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerinin, pre-diyabetli kişilerde Tip 2 Diyabetin başlamasını geciktirdiği bulunmuştur. Ayrıca, insülin seviyelerini hafifletmeye yardımcı olur ve diyabeti tedavi eden ilaçların etkisini artırır. Bununla birlikte, güçlü ilaçlarla birleştirmeden önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Zerdeçal Bağışıklığın Artmasına Yardımcı Oluyor

Lipopolisakkarit - zerdeçalda anti-bakteriyel, anti-viral ve anti-fungal maddeler içeren bir madde, insan bağışıklık sistemini uyarmaya yardımcı olur. Her gün bir bardak ılık süt içine bir çay kaşığı baharat tozu alın ve gribe yakalanma şansınızı azalttığı için harikalar yarattığını göreceksiniz.