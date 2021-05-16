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Giriş Tarihi: 16.5.2021 16:46 Son Güncelleme: 16.5.2021 16:58

Bilimsel olarak açıklandı! Kovid-19'a yakalanan kişilerde görülüyor

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Bilimsel olarak açıklandı! Kovid-19'a yakalanan kişilerde görülüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Enis Alpin Güneri, ", hastalığı atlatanlarda çeşitli kalıcı hasarlar bıraktığını görüyoruz. Bu kalıcı hasarlardan birisi de . İşitme kaybının Kovid-19'un klinik spektrumunun bir parçası olabileceğini ve bazı durumlarda hastalığın başlangıcına işaret edebileceğini gösteren bilimsel kanıtlar arttı. Kovid-19'a yakalanan yaşlı kişiler ve yaşı ne olursa olsun, daha önceden her hangi bir nedenle işitme kaybı olan kişiler işitme kaybı açısından daha fazla risk altında" dedi.

ERKEN TEDAVİ HAYAT KURTARIR

İşitme kaybı yeni tip koronavirüs enfeksiyonunda oldukça sık görülen bir yakınma ve hastalığın ilk bulgusu olarak ortaya çıkabiliyor. Ateş, kırıklık, nefes darlığı, koku ve tat duyularında azalma gibi diğer ani gelişen bulgular ile birlikte bulunabiliyor. Enfeksiyon tablosu iyileştikten sonra haftalar veya aylar boyunca sürebiliyor. Pandemide ülkemizde özellikle ani işitme kaybı vakalarını hızla arttığını ifade eden Prof. Dr. Güneri, "İşitme kaybı acil bir durumdur, erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Ani işitme kaybının tanı ve tedavisi hızlıca ve uygun şekilde yapılırsa, kişi tekrar eski işitmesine kavuşabilir. Tedavide ağızdan, damardan veya kulak içine iğne yapılarak çeşitli ilaçlar verilir. Tanı ne kadar gecikir ve tedaviye ne kadar geç başlanırsa, işitme kaybının geri dönme olasılığı da o kadar azalır" diye konuştu.



GENEL KURALLARA UYULMALI

Prof. Dr. Güneri, Kovid-19 süresince işitme kaybı yaşanmaması için genel korunma önlemlerine uymanın önemli olduğunu vurguladı. Uygun şekilde maske takmak, sosyal mesafe kısıtlamalarına uymak, özellikle eller olmak üzere temizliğe çok dikkat etmek, uyku düzeni ve beslenmeye özen göstererek bağışıklığı güçlü tutmaya çalışmak ve aşılanmanın Kovid-19 ve işitme kaybının oluşmaması için önemli olduğunu söyledi.



DÜZENLİ KONTROLLER ÖNEMLİ

Kovid-19'a bağlı ortaya çıkan işitme kaybı tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Güneri şunları söyledi:

"Tanıdan sonra tedavisine başlanan hastalara sık aralıklarla işitme testleri uygulanır ve tedavi yanıtı değerlendirilir. Gerekirse ilaçların dozu ve uygulama şekli değiştirilerek tedaviye devam etmek açısından sürekli ve düzenli kontroller önemlidir. Kovid-19 enfeksiyonu geçtikten sonra bile, kısa ve uzun vadelerde işitme kaybı görülebilir. Hastalığı atlattıktan sonra bile işitme kaybı ve çınlama ortaya çıkarsa mutlak yeniden muayene ve gerekli incelemeler tekrar yapılmalıdır."

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Bilimsel olarak açıklandı! Kovid-19'a yakalanan kişilerde görülüyor
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