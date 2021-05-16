Bilimsel olarak açıklandı! Kovid-19'a yakalanan kişilerde görülüyor

ERKEN TEDAVİ HAYAT KURTARIR
İşitme kaybı yeni tip koronavirüs enfeksiyonunda oldukça sık görülen bir yakınma ve hastalığın ilk bulgusu olarak ortaya çıkabiliyor. Ateş, kırıklık, nefes darlığı, koku ve tat duyularında azalma gibi diğer ani gelişen bulgular ile birlikte bulunabiliyor. Enfeksiyon tablosu iyileştikten sonra haftalar veya aylar boyunca sürebiliyor. Pandemide ülkemizde özellikle ani işitme kaybı vakalarını hızla arttığını ifade eden Prof. Dr. Güneri, "İşitme kaybı acil bir durumdur, erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Ani işitme kaybının tanı ve tedavisi hızlıca ve uygun şekilde yapılırsa, kişi tekrar eski işitmesine kavuşabilir. Tedavide ağızdan, damardan veya kulak içine iğne yapılarak çeşitli ilaçlar verilir. Tanı ne kadar gecikir ve tedaviye ne kadar geç başlanırsa, işitme kaybının geri dönme olasılığı da o kadar azalır" diye konuştu.
GENEL KURALLARA UYULMALI
Prof. Dr. Güneri, Kovid-19 süresince işitme kaybı yaşanmaması için genel korunma önlemlerine uymanın önemli olduğunu vurguladı. Uygun şekilde maske takmak, sosyal mesafe kısıtlamalarına uymak, özellikle eller olmak üzere temizliğe çok dikkat etmek, uyku düzeni ve beslenmeye özen göstererek bağışıklığı güçlü tutmaya çalışmak ve aşılanmanın Kovid-19 ve işitme kaybının oluşmaması için önemli olduğunu söyledi.
DÜZENLİ KONTROLLER ÖNEMLİ
Kovid-19'a bağlı ortaya çıkan işitme kaybı tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Güneri şunları söyledi:
"Tanıdan sonra tedavisine başlanan hastalara sık aralıklarla işitme testleri uygulanır ve tedavi yanıtı değerlendirilir. Gerekirse ilaçların dozu ve uygulama şekli değiştirilerek tedaviye devam etmek açısından sürekli ve düzenli kontroller önemlidir. Kovid-19 enfeksiyonu geçtikten sonra bile, kısa ve uzun vadelerde işitme kaybı görülebilir. Hastalığı atlattıktan sonra bile işitme kaybı ve çınlama ortaya çıkarsa mutlak yeniden muayene ve gerekli incelemeler tekrar yapılmalıdır."