Bilimsel olarak açıklandı! Kovid-19'a yakalanan kişilerde görülüyor

ERKEN TEDAVİ HAYAT KURTARIR

İşitme kaybı yeni tip koronavirüs enfeksiyonunda oldukça sık görülen bir yakınma ve hastalığın ilk bulgusu olarak ortaya çıkabiliyor. Ateş, kırıklık, nefes darlığı, koku ve tat duyularında azalma gibi diğer ani gelişen bulgular ile birlikte bulunabiliyor. Enfeksiyon tablosu iyileştikten sonra haftalar veya aylar boyunca sürebiliyor. Pandemide ülkemizde özellikle ani işitme kaybı vakalarını hızla arttığını ifade eden Prof. Dr. Güneri, "İşitme kaybı acil bir durumdur, erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Ani işitme kaybının tanı ve tedavisi hızlıca ve uygun şekilde yapılırsa, kişi tekrar eski işitmesine kavuşabilir. Tedavide ağızdan, damardan veya kulak içine iğne yapılarak çeşitli ilaçlar verilir. Tanı ne kadar gecikir ve tedaviye ne kadar geç başlanırsa, işitme kaybının geri dönme olasılığı da o kadar azalır" diye konuştu.