Kalp hastaları rehavete kapılmamalı

"İLAÇLARINIZI DOĞRU ZAMANDA KULLANIN"

Açık kalp ameliyatı sonrası taburcu olmanın ardından doktorun verdiği ilaçların kullanımının oldukça önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Güden, şu tavsiyelerde bulundu: "Hastaların ameliyat sonrasında ilaçlarını kendilerine belirtilen saatlerde, düzenli olarak ve doğru dozda kullanması, tedavinin doğru şekilde devam etmesi için çok önemlidir. Açık kalp ameliyatı sonrası iştahta azalma olabilir, bu geçici bir durumdur ve birkaç hafta sonra geri dönmesi beklenir. Şeker hastalığı olmayan hastalar ameliyat sonrası ilk ay diyet yapmasınlar. Diyetlerinde et, sebze, meyve ve karbonhidrat içeren, az tuzlu ve proteinden zengin besinler ile lifli gıdalar almaya özen göstermeliler. Yara bölgesindeki enfeksiyon belirti ve bulguları olması durumunda hekim bilgilendirilmelidir. Bu bulgular, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, yaradan yeni bir akıntı olması ya da mevcut akıntının artması ve ateştir. Taburcu olduktan sonra hastalar banyosunu, yara bölgesi iyileşene kadar küvet içerisinde yapmamalı, sadece basit bir duş almalıdır."