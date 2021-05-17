Hipertansiyonun tanısı gözden konulabilir

Göz Vakfı'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Deniz Marangoz, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'nde yüksek tansiyonun göz sağlığı üzerine etkilerini anlattı…

Vücudumuzdaki kan damarları bir ağacın gövdesinden çıkan dallar gibi, kalın ana atar damardan ince kılcal damarlara doğru dallanarak tüm vücudu bir ağ gibi sarmaktadır. Bu nedenle, kan basıncının yüksekliğini ifade eden hipertansiyon hastalığı varlığında başta böbrek, kalp ve göz olmak üzere vücuttaki tüm organlar zarar görebilir. Etkilenen organlar arasında, içindeki damarlarını görebildiğimiz tek şeffaf organ olan gözün muayenesi ile hipertansiyonun tanısı konulabilmektedir. Hatta rutin göz muayenesi esnasında, henüz diğer organlar etkilenmediği başlangıç aşamasındaki hipertansiyon dahi saptanabilir.

Hipertansiyon, en erken döneminde damar duvarlarında kalınlaşma (damar sertliği) ile başlamaktadır. Bu aşamada görmede dalgalanmalar, görüntünün gidip gelmesi, görüntü kalitesinde değişkenlikler ve göz kararmaları olabilir.

KARDİYOLOJİ VE NEFROLOJİ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİR

Erken dönemde fark edilmez ve ilerler ise gözde kanamalar oluşmaya başlar. Görmeyi doğrudan etkilemese bile dolaylı olarak görme kalitesinde bozulmalara yol açabilir. Bu aşamada kişinin bir Kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve durumun kontrol altına alınması gerekir, aksi takdirde kanamalarda artış olması beklenir. Bu kanamalar göz sinirine ve görme merkezine ilerlediği durumda ise genç yaşlarda bile görme kaybına yol açabilmektedir. Kardiyoloji ve Nefroloji uzmanları ile birlikte değerlendirilmelidir bu evrede hastalık kontrol altına alınamaz ise damar sertliği ile birlikte damar tıkanıklıklarına yol açabilir. Oluştuğu bölgeye göre kısmi/ciddi görme kayıpları karşımıza çıkmaktadır. Göz anjiyosu olarak bilinen FFA (FundusFlorescein Anjiyografi) ve görme merkezinin tomografisi (OCT: Optik Koherans Tomografi) tetkikleri yapılarak tedavi stratejisi belirlenir. Bu noktada iki önemli tedavi yöntemi mevcuttur. Birincisi göz içerisine iğne ile ilaç verilmesi, ikincisi ise göz içerisindeki görme dokusu olarak bilinen retina tabakasına lazer yapılmasıdır. Göz içi iğneleri, sonuçların iyi olması ve yan etki azlığı nedenleriyle ilk tercihtir. Tedaviye yanıt alınırsa görmede iyileşme olması beklenir. Ciddi damar tıkanıklığı durumunda ya da göz içi iğne tedavisine yanıt alınamamış ise hastalığın daha da kötüye gitmemesi açısından retina lazeri işlemi uygulanır. Ancak lazer işleminin görmenin iyileşmesine bir katkısı bulunmamaktadır.

GÖRME KAYBI OLUŞABİLİR

Eğer hastalık bu safhada da saptanmazsa ya da tedavi edilmez ise anormal yeni damarlar oluşur. Bu oluşan damarlar kırılgan yapıda olduğu için kolaylıkla göz içerisinde kanamalara ve görme kayıplarına yol açabilirler. Hipertansifretinopati olarak adlandırılan tüm bu olaylar neticesinde göz içerisindeki dokuların birbirine yapışmasına (proliferatifvitreoretinopati), görme dokusunun yerinden ayrılmasına (retina dekolmanı) neden olabilir. Bu aşamaya gelen bir gözün tedavisi ancak retina cerrahisi (vitrektomi) ile sağlanabilmektedir.

Rutin göz muayenesini ya da doktorun önerdiği kontrol muayenesini ihmal ettiği için gitmemiş hastalarda ya da tedavi uygulanmış ancak yanıt alınamamış gözlerde ikincil olarak göz tansiyonu (glokom) hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda, görme kaybının geri dönüşü yoktur.

Rutin olarak senede bir defa göz muayenesi olmanızı, doktorunuz önerisine göre belirli aralıklarla kontrollerinizi aksatmamanızı ve gerekli tedavilerinizi yaptırmanızı öneririz.