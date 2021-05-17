Merak edilen soruya yanıt geldi! Yerli aşıda hangi aşamadayız?

Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Tedbirler ve aşı uygulamalarının olumlu sonuç vermesiyle vaka sayıları düşüşe geçti. 17 günlük kapanmanın ardından kontrollü normalleşme dönemine geçildi. Geçiş sürecinde salgının seyri 7-15 günlük periyotlarla takip edilecek. Salgının seyrinin daha kontrollü ilerlemesi planlanıyor. Normalleşme takvimi aralıklarla işlerken yeni ve eski veriler karşılaştırılacak. Uzmanlara göre, Haziran ve Temmuz ayında 30 milyon doz aşının yapılmasıyla salgın kontrol altına alınacak.

FAZ-3 AŞAMASINA NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Yerli aşı çalışmalarında Faz-2 tamamlandı, Faz-3'e geçmek için ise gün sayılıyor. Yerli aşı çalışmaları hakkında bilgiler veren İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKUM) Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, şöyle konuştu; "Faz-2 aşamasında 250 gönüllüye aşı yaptık. Faz-2 klinik araştırma olduğu için aşıya karşı antikor yanıtlarına bakıp 43. günde raporlara bakıyoruz. Labaratuvar çalışmaları tamamlandı ve gönüllülerde yeterli antikor düzeyinin oluştuğunu gördük.

Yerli aşıda son durum ne? Faz-3'e ne zaman geçilecek? | Video

"Çalışmanın bundan sonraki aşamasında; Faz-2'den Faz-3'e geçmek için ara değerlendirme devam etti. Bağımsız etik kurullar ve Sağlık Bakanlığı onayından sonra başlanabilecek. Faz-2 sonuçlarının raporlarını yaptık Bakanlık ve TUSEP tarafından ara değerlendirmeler devam ediyor. Sonrasında tahminimize göre, Mayıs sonu Haziran başı gibi Faz-3 çalışmalarına başlanacaktır. Faz-3 aşının etkinliğini gösteren aşamadır."