Reflüye iyi gelen besinler...

Midenin asitli içeriğinin yanma hissine neden olarak yemek borusunda hasara yol açması sonucunda oluşur. Özefagus olarak adlandırılan yemek borusunun alt ucunda kapak benzeri bir yapı bulunur. Bu yapı mideden salgılanan asidin yemek borusuna geri kaçmasını engelleyerek, mide içerisinde kalmasını sağlar. Reflüde bu kapak yapısı sık sık gevşer ve mide içerisinde bulunan asitli içerik yemek borusuna kaçar. Aşırı derecede yağlı ve kızartılmış gıdaların tüketilmesi, aşırı alkol tüketimi, baharatlı gıdaların çok sık tüketilmesi reflüyü tetiklemektedir.

REFLÜNÜN BELİRTİLERİ NEDİR?

Karında şişlik

Hıçkırık

Gegirti

Boğazda gıcık hissi

Kronik öksürük

Ses kısıklığı

Ağız kokusu en sık görülen reflü belirtileri arasında yer almaktadır.

REFLÜNÜN TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Tedavide uygulanması gereken ilk yol yaşam tarzında değişiklikler yapmaktır. Günümüzde birçok birey beslenme alışkanlıklarını değiştirerek, günlük aktivite düzeyini artırarak, yemek yemeyi yatmadan 3 saat öncesine kadar keserek ve stresten uzak durarak reflüyü kontrol altında tutabilmektedir.

REFLÜYÜ NASIL ÖNLERİZ?

Gün içerisinde tükettiğiniz öğün içeriklerini azaltmanız gerekmektedir. Yemeklerinizi iyi çiğnemeye özen gösterin. Mideyi çok şişirmemek adına sıvı tüketiminizi ara öğünlerde yapmaya çalışın. Gece yatarken yüksek yastık kullanmalısınız. Az az sık sık beslenmeye özen göstermelisiniz. Yaptığınız yemeklere daha az yağ eklemeli ve kızartılmış gıdaların tüketiminden kaçınmalısınız. Gün içerisinde kafein alımına dikkat edilmelidir. Çikolata, kahve gibi kafein içeriği yüksek besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Sigara tüketminden kaçınmalısınız. Stresten kaçınmalısınız. Aşırı kilo fazlanız var ise sağlıklı beslenerek ve spor yaparak ideal kilonuza ulaşmalısınız. Aşırı dar kıyafetleri çok sık giymemelisiniz. Uyumadan 2-2.5 saat önce yemek yemeği sonlandırmalısınız. Çok sıcak ve çok soğuk gıda ve sıvı tüketiminden kaçınmaya çalışın.

REFLÜYE İYİ GELEN BESİNLER?

-Sindirim sistemini zorlamayan lifli gıdalar reflüye iyi gelen besinlerdir. Yulaf, taze fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz, brokoli gibi besinler bunlara örnektir.İçeriğindeki düşük yağ ve lif oranının yüksek olması mide asidini azaltarak reflüyü hafifletir.

-Meyve tüketiminde ise asidik meyveler reflü semptomlarını arttırdığı için narenciye, portakal, greyfurt ve mandalina benzeri meyveler yerine; kavun, muz, elma, şeftali ve armut gibi besinler tercih edilmelidir.

-Et tüketiminde ise kızarmış veya yağlı etler yerine az yağlı veya yağsız etleri ızgara, buğulama ya da haşlama olarak pişirme yöntemleriyle tercih edilmelidir.

-Yağ tercihlerinde ise doymuş ve trans yağ alımını azaltıp, avokado, ceviz, badem veya zeytinyağı gibi sağlıklı yağlara yönelim yapılmalıdır.

-Açık çay, bitkisel çaylar ve su tüketiminize özen gösterin.

-Süt gaz ve şişkinliğe sebep oluyorsa kefir içebilirsiniz. Laktoza karşı bir hassasiyetiniz varsa laktozsuz süt ve süt ürünlerini kullanabilirsiniz.