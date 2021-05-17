Yaz aylarında saç ekimi yapılır mı?

Havaların ısınması saç ekimiyle ilgili soruları da beraberinde getirdi. Yaz ayları yaklaştıkça bize en çok gelen e-maillerin başında "Yaz aylarında saç ekilir mi, güneş saça zarar verir mi?" gibi sorular geliyor. Çünkü yurt içinden ve yurt dışından birçok insan tatillerini medikal tedaviden yararlanmak için kullanıyor. Bu durum tatili de aradan çıkarma hissine sebep olduğundan deniz, güneş ve kumun cilde ve saça etkileriyle ilgili sorular da kaçınılmaz oluyor. O yüzden bugünkü konuyu güneşin saça ve cilde etkilerine ayırdık. Ramazan Bayramı öncesi birçok kişi memleketine gitti ya da tatiline erken başladı. Bir yandan virüsün etkisiyle değişen hayatlar, diğer yandan da tatilleri kendi bakımına ayıranlar oldu. Dolayısıyla bu süreçten medikal tedaviler de nasibini aldı. Estetik ya da saç ekimi düşünenler arttı ama yaz güneşinin ortaya çıkması birçok kişiyi tedirgin etti. Saç ekimi yaptırmak için dört mevsim uygundur. Genelde saç ektiren kişiler, yaz mevsiminde terleme olduğundan enfeksiyondan korkar. Fakat durum bilinenin aksinedir. Saç ekimi işlemi günümüzde mikro cerrahi yöntemlerle yapılır. Bu sebeple saç ektiren kişilerin kafasında herhangi bir dikiş ya da kesik durumu söz konusu değildir. Dolayısıyla iyileşme hızlı olacaktır ve buna bağlı olarak da enfeksiyon riski daha düşüktür.Güneş vücut için tüm vitaminlerin kaynağı fakat doğru saatlerde yararlanılmadığında faydası kadar zararı da bulunuyor. Ultraviyole ışınları normal saçı bile olumsuz etkilerken ekilen saça da zarar verebilir. Dolayısıyla yaz aylarında saç ektiren kişilerin uyması gereken bazı kurallar var. İşlemden sonraki ilk 15 gün ekim bölgesinde kabuklanmalar olacağı için direkt güneş ışığına maruz kalmamalı ve şapka kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının daha dik geldiği 10.00- 16.00 saatleri arasında dikkat etmekte fayda var. Bu şekilde tatilin tadı çıkartılabilir.Birçok insanın yaz tatilini medikal tedaviye ayırdığını belirtmiştik. Özellikle deniz olan bir şehir seçildiyse deniz, plaj ve kum üçlüsü de haliyle değerlendirilmek isteniyor. Peki, hem saç ektirip hem denize girmek doğru mu? Deniz suyu herkesin bildiği gibi şifadır, iyileşmeyi hızlandırır. Örneğin, birçok kişi burun ameliyatından sonra ilk kez denize girdiğinde sonrasında çok daha iyi nefes aldığını ve sinüslerinin tamamen açıldığını söyler. Denizin yara iyileşmesine bu kadar katkısı varken ondan kaçınmak doğru olmaz. İlk etapta ekim bölgesindeki kabuklar dökülene kadar dikkat edilmeli ve sonrasında da kontrollü olarak güneşe çıkılmalıdır. Saç ekimi yapılmamış olsa da baş uzun süre güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Şapkasız uzun süre güneş ışığına maruz kalındığında baş ağrısı, baş dönmesi hatta zaman zaman mide bulantısı görülebilir.Saç tellerini kurutur.Saçları zayıflatır.Saç kırıklarını artırır.Boyalı saçlarda pigment kaybına yol açar.Normal saçlarda rengi etkiler.GÜNEŞİN insan sağlığına ve cildine faydaları saymakla bitmiyor elbette. Ancak kontrolsüz güneşlenme geri dönüşü olmayan ciddi cilt sorunlarına da sebep oluyor. Uzun süre ve öğlen saatlerinde maruz kalınan güneş, saç tellerinin kurumasına ve zayıflamasına da sebep oluyor. Ciltte ise kurdeşen, egzama, güneş yanığı, güneş alerjisi ya da güneş lekeleri gibi sorunları ortaya çıkarıyor. Örneğin çok hafif bir güneşlenme aknelere iyi gelirken, aşırı güneşlenme sivilceleri artırabilir. Bu noktada sivilceli ciltler için mutlaka uzmana danışarak güneş koruyucu kullanılmalıdır. Cildi koruyan önlemleri ise başka bir yazıda ele alacağım.GÜNEŞE çıkılan saatler ve güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş kremi seçimi büyük bir öneme sahip. Güneş koruyucu kremler güneşe çıkmadan yarım saat önce kullanılmalıdır. Bir uzmandan cilt tipine ve kullanılacak bölgeye göre güneş kremi tercihi yapılmalıdır. En az 30 SPF içeren güneş koruyucu kremler kullanılmalı ve deniz, banyo ya da havuzdan sonra üç dört saatte bir tekrar edilmelidir.DAHA önceki yazılarda da gür saçların sağlıklı beslenmeden geçtiğine değinmiştik. Güzel meyve ve sebzelerin çıktığı mayıs ayının şifasından da yararlanmayı unutmayın. Özellikle mutfağınızda A ve E vitamini yönünden zengin olan ürünlere yer açın. A vitamini içeren kuşkonmaz, demir zengini barbunya, saç için çok önemli olan E vitamini içeren böğürtlen, A vitamini içeriği zengin olan erik tüketerek saçlarınızı mayıs ayında koruyabilirsiniz.