Balgamlı öksürük nasıl geçer, ne iyi gelir? Balgamlı öksürük neden olur, ne geçirir?

Hem akut hem de kronik nedenlerden dolayı balgamlı öksürük meydana gelebilir. Ancak ani gelişen balgamlı aksiliklerde beklenmeyen sorunlar yaşanabileceği için doktor gözetimi tercih edilmelidir. Eğer her mevsim geçişlerinde tekrar eden ve kronikleşen bir balgamlı öksürük şikâyeti varsa doğal yöntemler tercih edilebilir. Peki balgamlı öksürük sorunu için neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Balgamlı öksürüğün meydana gelmesinin pek çok farklı nedeni olabilir. Akut ve kronik olarak iki farklı şekilde görülen balgamlı öksürüğe yol açan nedenler arasında akciğer problemleri, zatürre, polen alerjisi, sinüzit, yoğun sigara kullanımı ve soğuk hava yer alır.

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Balgamlı öksürük rahatsızlığı başladığında kişiler ilk aşamada doğal tedavi yöntemlerini tercih eder. Ancak bu rahatsızlığın tedavisinde ilaç kullanımı en hızlı çözümdür. Doktor tarafından verilen ve suda eriyen ilaçlar sayesinde balgam daha kısa sürede çözülerek öksürüğün de iyileşmesini sağlar. Buharlı su tedavisi de balgamlı öksürüğe iyi gelen yöntemlerden biridir. Burada kişiler derin bir kapta kaynattıkları suyun üstünde kafalarını havluyla kapatarak buharın balgamı sökmesini sağlayabilir. Turunçgillerin de balgam sökücü etkisi bulunur. Bu yüzden bol bol Limon, portakal ve greyfurt gibi meyveleri tüketmelisiniz.

BALGAMLI ÖKSÜRÜĞÜ NE GEÇİRİR?

Balgamlı öksürüğe iyi gelen doğal çözümler de bu süreçte sıklıkla tercih edilir. Bu kapsamda bal ve ıhlamuru ya da zencefil ve balı kaynatarak tüketebilirsiniz. Doğal antiseptik olan siyah turpu da tercih edebilirsiniz. Siyah turpun içini oyduktan sonra küçük delikler açılır. Ardından bal eklenir ve bu şekilde turp sabah kadar bekletilir. Sabah bunu süzerek yemekten önce bir yemek kaşığı tüketebilirsiniz.

BALGAMLI ÖKSÜRÜĞÜ NE KESER?

Balgamlı öksürüğü kısa sürede kesmeye yardımcı olan bitkiler:

İlk akla gelen ve en çok tercih edilen zencefildir. Zencefili dilimleyerek kaynatmak ve içerisine limon ile bal eklemek faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra toz zencefil bal ile macun kıvamına getirilerek de kullanılır.

Meyan kökü bitkisi de balgam söktürücü olarak bilinir. Bu bitki astım ve solunum yolu sıkıntıları olan kişilerin de günlük hayatlarında sıklıkla tercih ettikleri bir bitkidir.

Antiseptik içeriği olan zerdeçal bitkisi de balgam sökücü özelliğine sahiptir. Solunum yollarında meydana gelen bakteri ve balgamı sökmek için sıcak süte konularak tüketilen zerdeçal günde iki kez içilmelidir.

Balgamın yanı sıra öksürüğe de iyi gelen bir diğer bitki ise rezenedir. Kuru öksürük tedavisinde genellikle rezene çayı tercih edilir.

Kekik ve nane ise özellikle kış aylarında gribal enfeksiyon geçiren kişilerin vazgeçilmez doğal takviye çayıdır. Bu doğal bitkilerin kullanımında herhangi bir sakınca olmadığı için güvenle kullanılabilir.

BALGAMLI ÖKSÜRÜĞÜ KESMEK İÇİN NE YAPILIR?

Kronik ve akut kaynaklı balgamlı öksürüğü kesmek için kişiler sigara kullanımını bırakmalı ya da azaltmalıdır. Yoğun sigara kullanımı akciğerleri daha savunmasız hale getirir. Nemli ortamlar da akciğerler için tehlike oluşturur. Bu yüzden rutubet olan alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Alerji dönemlerinde varsa ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı ve aksatılmamalıdır. Kıştan ilkbahara geçiş dönemlerinde beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Bu dönemler içerisinde turunçgil ailesinden olan meyveler sık sık tüketilmelidir.