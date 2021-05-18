Koronavirüs aşısı sonrası bu hatayı yapmayın! Aşının etkisini azaltıyor…

İç hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, "Koronavirüs aşıları ile bağışıklık sistemimizi uyarıp, antikor denilen askerleri oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu askerlerimiz kanımızda hazır kıta bekleyip, ilerleyen günlerde salgına yakalandığımızda virüse karşı koruma kalkanı olarak görev yapacak." dedi.
AŞIDAN SONRA 10 GÜN BOYUNCA...
"İyi uyuduğumuz taktirde özellikle gece 23.00 ile 05.00 arasında beynimiz "melatonin" denilen mucizevi bir hormon üretiyor. Bu hormonu tablet olarak ABD eski başkanı Trump da koronavirüse yakalandığında kullanmıştı. Bağışıklığımızı kuvvetlendiren, salgına yakalanmaktan koruyan, hastanıldığında da daha hızlı iyileşmemizi sağlayan kuvvetli bir antioksidan olan bu melatonini beynimiz sadece gece vakti, sessiz ve karanlık bir ortamda uyuduğumuzda üretiyor." diyen Dr. Aytaç Karadağ, "Aşının etkinliğini artırmamız için ve melatonin denilen biyolojik iç saatimizi de düzenleyen bu hormonu artırabilmek için aşıdan 1 gün önce ve aşıdan sonraki 10 gün boyunca 6 saat karanlık, sessiz bir ortamda uyumamız gerekir."
AŞILAMADAN SONRAKİ 2 GÜN İÇİNDE...
Dr. Aytaç Karadağ, "Aslında aşılamadan sonraki 2 gün içinde halsizlik ve uyku hali olması beklenen ve sık görülen bir etkidir. Zayıflatılmış ve inaktive edilmiş virüs partikülü vücudumuza verildiği için haliyle bağışıklık sistemimiz aktive olarak bir nevi vücuda "sen fazla hareket ederek enerji harcama, benim üreteceğim antikor daha önemli" mesajı verdirerek vücudu dinlendirmeye alıyor." dedi.
AŞI SONRASI BİRKAÇ GÜN PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENMEMİZ GEREKİR
Dr. Aytaç Karadağ, "Aşı sonrası karbonhidrat denilen şeker, ekmek, makarna, hamurişi bazlı beslenmeyle bağışıklık sistemimiz %60 azaldığı için aşı sonrası birkaç gün protein ağırlıklı beslenmemiz gerekir. Antikor denilen virüsle savaşacak askerlerimiz protein yapıda olduğu için et, balık, tavuk, hindi, süt ürünleri, yumurta, bakliyat gibi protein kaynaklarını tüketmeliyiz. C vitamini açısından mevsimindeki sebze ve meyveleri tüketmeliyiz. 6 saatin altında uyumak aşıya karşı antikor oluşumunu yarı yarıya azalttığı için aşıdan önce ve sonra 6 saat uyumalıyız." dedi.
"Aşı günü alkol alınması, aşıya bağlı aşırı korku, düzensiz uyku, ilaç kullanımı, yanlış beslenme aşının etkinliğini düşürür."
AĞRI KESİCİ KULLANMAMALIYIZ
"Aşının etkinliğini azalttığı için ağrı kesici kullanmamalıyız. Aşıya bağlı alerji korkusuyla alerji ilacı da kullanmak, aşının etkinliğini azalttığı için önermiyoruz." diyen Dr. Aytaç Karadağ, Antienflamatuar etkili romatizma ilaçları da aşı sırasında kola verilen virüs partiküllerini tanıyıp, o bölgede toplanması gereken bağışıklık hücrelerimizi adeta sersemleterek, aşı bölgesine göç etmesini engeller. Bu nedenle antienflamatuar etkili ağrı kesiciler de kullanılmamalıdır. Bağışıklık sistemimizin daha zinde olduğu sabah saatlerinde yapılan aşıların tutma ihtimali çok daha fazla olduğu bilimsel olarak kanıtlandı." dedi.