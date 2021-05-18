Koronavirüs aşısı sonrası bu hatayı yapmayın! Aşının etkisini azaltıyor…

AŞIDAN SONRA 10 GÜN BOYUNCA...

"İyi uyuduğumuz taktirde özellikle gece 23.00 ile 05.00 arasında beynimiz "melatonin" denilen mucizevi bir hormon üretiyor. Bu hormonu tablet olarak ABD eski başkanı Trump da koronavirüse yakalandığında kullanmıştı. Bağışıklığımızı kuvvetlendiren, salgına yakalanmaktan koruyan, hastanıldığında da daha hızlı iyileşmemizi sağlayan kuvvetli bir antioksidan olan bu melatonini beynimiz sadece gece vakti, sessiz ve karanlık bir ortamda uyuduğumuzda üretiyor." diyen Dr. Aytaç Karadağ, "Aşının etkinliğini artırmamız için ve melatonin denilen biyolojik iç saatimizi de düzenleyen bu hormonu artırabilmek için aşıdan 1 gün önce ve aşıdan sonraki 10 gün boyunca 6 saat karanlık, sessiz bir ortamda uyumamız gerekir."