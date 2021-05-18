Lavanta yağının faydaları: Lavanta yağı neye iyi gelir, faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır?

Lavanta yağı, başınızdan ayak parmaklarınıza stresi azaltmanıza, rahatlamanıza ve şimdiye kadarki en sağlıklı rutinlerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Lavanta yağının faydaları, bu yağı kullanmak isteyen ya da iyi geldiği sağlık sorunlarından birini yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, lavanta yağı tam olarak nedir ve lavanta yağı faydaları nelerdir? İşte, lavanta yağı hakkında bilgiler…

Lavandula angustifolia bilimsel adıyla da bilinen lavanta yağı, lavanta çiçeğinden türetilen bir tür uçucu yağdır. Şu anda küresel olarak yetiştirilmesine rağmen, lavanta Akdeniz, Arap Yarımadası ve Rusya'ya özgüdür.

Yağ, çiçeklerin buharda pişirildiği, buharın yakalandığı ve yağın sudan ayrılıp toplandığı bir buhar damıtma işlemiyle ekstrakte edilir. Lavanta yağı Türkiye'de genellikle marketler ve eczanelerde bulunabilir.

LAVANTA YAĞININ FAYDALARI

Uçucu yağlar ve aromaterapi, bütünsel sağlıkta bir yol gösterici olarak oldukça ün kazanmıştır. Uçucu yağlar, stresten uykuya, hormon sağlığından ev temizliğine kadar her konuda yardımcı olmak için kullanılabilen bitkilerin sıvı özleridir. Ancak her uçucu yağ benzersizdir ve kendine özgü faydaları vardır. İşte en popüler uçucu yağlardan biri olan lavanta yağının refahı nasıl artırabileceği hakkında bilmeniz gerekenler:

1. Bazı ciddi uyku sorunlarını çözmenize yardımcı olur

Hangi şekilde çevirirseniz çevirin, sağlıklı bir yaşam tarzının temeli uykuyla başlar ve biter. Kendinizi geceleri savurup dönerken bulursanız, araştırmalar lavanta yağının kurtarıcı zarafetiniz olabileceğini gösteriyor: Bir çalışma, yatmadan önce birkaç lavanta yağı kokusunun sağlıklı erkek ve kadınlarda derin uyku süresinin yüzdesini artırdığını buldu. Uykusuzluktan muzdarip olanlar için bile faydalı etkilere sahiptir - bir çalışma, lavanta yağını bir seferde 20 dakika boyunca haftada iki kez solumanın sinir sistemini rahatlattığını ve uykusuzluk çeken kadınlar için lavanta yağı içermeyenlerle karşılaştırıldığında uyku kalitesi puanlarını iyileştirdiğini buldu.

2. Stresi yönetmeye yardımcı olur

Lavanta yağının yatıştırıcı gücü burada bitmiyor. Bir çalışmada, araştırmacılar lavanta yağının genel anksiyete için reçeteli bir ilaca karşı baştan ayağa gidebileceğini buldular. Altı hafta boyunca, bir grup katılımcı kaygı azaltıcı ilaç olan Lorazepam'ı alırken, başka bir grup oral bir dozda lavanta yağı aldı. Deneme süresinin sonunda, her iki grup da anksiyetede hemen hemen aynı bir düşüş bildirdi - sırasıyla% 45 ve% 46. Daha aşırı koşullar söz konusu olduğunda, yağın hala etkili olduğu kanıtlandı: 2017'de yapılan bir araştırma, lavanta aromaterapisinin ameliyat öncesi hastalarda anksiyete seviyelerini bile sakinleştirdiğini buldu.

3. Kızgın cildi rahatlatır ve böcek ısırıklarına yardımcı olabilir

Lavanta yağı zihni sakinleştirdiği gibi, vücudu sakinleştirmek için de harikalar yaratabilir. Özellikle egzama ve sedef hastalığı gibi pek eğlenceli olmayan cilt alevlenmeleri, lavanta yağının anti-inflamatuar özelliklerine iyi yanıt vermiştir. En popüler uçucu yağların ve bunların dermatolojideki işlevlerinin gözden geçirilmesi, lavanta yağının topikal olarak kullanıldığında tahriş olmuş cildi sakinleştirme yeteneğini gösterdi. Dahası, yağın stresi azaltıcı nitelikleri, alevlenmelerin genellikle anksiyete tarafından tetiklendiği sedef hastalığında kullanışlıdır.

Hatta sinir bozucu böcek ısırıklarını iyileştirmek için doğal bir alternatif olarak bile kullanılabilir - biraz karbonatla karıştırıldığında ve ısırıklara uygulandığında, orada olduklarını neredeyse fark edemezsiniz.

4. Mantar enfeksiyonlarıyla mücadele edebilir

Maya enfeksiyonları, sporcu ayağı ve saçkıranın hepsinin ortak noktası nedir? Her biri, vücudun nemli kısımlarında veya üzerinde can sıkıcı mantarlar geliştiğinde ortaya çıkan farklı bir mantar enfeksiyonu biçimidir. Lavanta yağı hem antibakteriyel hem de antifungal özelliklere sahiptir ve bu da bunların temizlenmesine yardımcı olabilir. Aslında, bir laboratuar çalışmasında candida'yı savuşturduğu gösterildi.

Bununla birlikte, bunun bir ön in vitro çalışma olduğunu, yani enfekte olmuş hücrelerin gözlem için bir test tüpünde lavanta yağı ile birleştirildiği anlamına geldiğini belirtmek önemlidir. Saf form çok güçlü olduğundan ve yanabileceğinden hassas bölgelerinize lavanta yağı veya bu konuda herhangi bir uçucu yağ uygulamayın. Bu tür çalışmalar, araştırmacıları maddelerin özellikleri ve potansiyel kullanımları hakkında bilgilendirmeye yardımcı olur, ancak lavanta yağının gelecekte mantar enfeksiyonlarında nasıl kullanılabileceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

5. Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilir

Araştırma henüz başlangıç aşamasında olsa da, hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışma, dört hafta boyunca farelerin sırtına günde bir kez lavanta yağı uygulamanın, folikül sayısından derinliğe kadar tüm yönlerde saç büyümesini uyardığını gösterdi. İnsanlarda klinik denemelere ihtiyaç var, bu yüzden jüri hala bu konuda dışarıda, ancak belki de DIY (ev yapımı) saç maskenize birkaç damla lavanta eklemeniz için ihtiyacınız olan ilham kaynağı budur.