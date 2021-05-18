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Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:47 Son Güncelleme: 18.5.2021 11:08

Yerli aşı bu tesislerde üretilecek! Seri üretim Temmuz ayında başlayacak...

Yerli aşı bu tesislerde üretilecek! Seri üretim Temmuz ayında başlayacak...

Koronavirüsle mücadelede elimizdeki en önemli güç olan aşı uygulamaları sayesinde vaka sayıları düşmeye başladı. Aşının vaka sayıları üzerindeki etkisiyle gözler yerli aşıya çevrildi. A haber yerli aşı çalışmalarının yapıldığı tesisi görüntüledi. A haber’e konuşan uzmanlar, yerli aşıda seri üretime Temmuz ayında geçileceğini belirtti.

Yerli koronavirüs aşısının üretileceği Kocaeli üretim tesisini ilk kez A haber girdi. Aşı üretim tesisindeki çalışmalar hakkında bilgi veren görevliler şöyle konuştu; "Bayramda Faz-2 denemeleri için üretim yaptık. Şu anda Düzce'deki tesiste dolum yapılıyor. Aşıda en önemli şey kalite kontrolü yapılması. Aşıda herhangi bir bozukluk çıktığında kesinlikle kullanmıyoruz. Bakanlık onayıyla klinik denemeler için üretim yapıyoruz seri üretime ise Temmuz ayından sonra geçeceğiz. O zaman klinik çalışmalarımız bitmiş olacak."

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"Ürünün yapısını, kalitesini, protein yapısını kısacası her şeyini buradaki son teknoloji kullanılan aletlerle inceliyoruz. Üretim tesisler sayesinde kısa sürede yeterli aşılar üretilecek."

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Yerli aşı bu tesislerde üretilecek! Seri üretim Temmuz ayında başlayacak...
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