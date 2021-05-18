Yerli aşı bu tesislerde üretilecek! Seri üretim Temmuz ayında başlayacak...

Yerli koronavirüs aşısının üretileceği Kocaeli üretim tesisini ilk kez A haber girdi. Aşı üretim tesisindeki çalışmalar hakkında bilgi veren görevliler şöyle konuştu; "Bayramda Faz-2 denemeleri için üretim yaptık. Şu anda Düzce'deki tesiste dolum yapılıyor. Aşıda en önemli şey kalite kontrolü yapılması. Aşıda herhangi bir bozukluk çıktığında kesinlikle kullanmıyoruz. Bakanlık onayıyla klinik denemeler için üretim yapıyoruz seri üretime ise Temmuz ayından sonra geçeceğiz. O zaman klinik çalışmalarımız bitmiş olacak."

Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Kocaeli'de yerli aşının üretileceği tesisler canlı yayında böyle görüntülendi

"Ürünün yapısını, kalitesini, protein yapısını kısacası her şeyini buradaki son teknoloji kullanılan aletlerle inceliyoruz. Üretim tesisler sayesinde kısa sürede yeterli aşılar üretilecek."