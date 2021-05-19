Dünya genelinde 1 milyar 530 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken, uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede her 100 kişiye düşen doz sayısı 133,77 oldu. Bu ülkeyi 121,74 doz ile İsrail, 117,23 ile BAE, 116,86 ile San Marino, 97,5 ile Malta, 88,56 ile Bahreyn, 87,55 ile Şili, 84,49 ile İngiltere, 83,55 ile Maldivler, 82,39 ile ABD, 78,31 ile Macaristan, 75,3 ile Moğolistan ve 73,24 ile Katar takip etti.

TÜRKİYE'DE BUGÜNE KADAR 26 MİLYON 884 BİN 754 DOZ KOVİD-19 AŞISI YAPILDI

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 26 milyon 884 bin 754 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 31,46 oldu. 15 milyon 409 bin 514 kişiye ilk doz, 11 milyon 475 bin 240 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı. Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 165 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle 3 milyon 421 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.