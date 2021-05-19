Endometriozis neden olur? Op. Dr. Çiğdem Karas anlattı...

Endometriozisin üreme çağındaki kadınlarda görüldüğünü belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, hastalık hakkında şu bilgileri verdi: "Endometriozis, üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 5-10'unu etkileyen ağrılı kronik bir hastalıktır. Kadınlarda rahim iç dokusu (endometrium), adet döngüsü sırasında her ay kalınlaşıp olası bir gebelik için hazırlık yapar, belirli bir süre sonra gebelik olmadığı anlaşıldığında kanayarak hücreleri vajina yoluyla dışarıya atar. Bu hücreler vücutta sadece rahimde bulunmaktadır. Vücudun doğal dengesinin bozulmasıyla bu hücrelerin rahim dışında yer alması halinde endometriozis hastalığı meydana gelir. Endometrium dokusu, ister rahim içinde isterse dışında olsun, östrojen ve progesteron düzeylerinin adet döngüsü sırasındaki yükseliş ve düşüşlerine duyarlıdır. Rahmin içindeki endometrial dokunun aksine bu hatalı yerleşmiş dokudan köken alan kanın dışarıya akışı yoktur. Ortaya çıkan kan birikerek kistleşebilir ya da çevre dokulara yerleşebilir. Yumurtalıklara yerleştiği zaman 'çikolata kisti' adı verilen (endometrioma) kistleri oluşturur."

BAĞIRSAKLARDA VE CERRAHİ YARALARDA DA GÖRÜLEBİLİR

Op. Dr. Çiğdem Karas, endometriozisin yumurtalıkların dışında da oluşabileceğini belirtti: "Endometriozis, belirti göstermeden bile her kadında gelişebilir. Toplumdaki kadınların tümü değerlendirildiğinde yüzde 5-10 oranında etkili olan bu hastalık, çocuk sahibi olmakta zorlanan kadınlarda ise yüzde 40 oranında karşımıza çıkmaktadır. En sık yumurtalıklarda görülür. Olguların yüzde 75'inde lezyon yumurtalıklardadır. Daha sonra sırasıyla karın zarının rahmin arkasında kalan boşluğunda (douglas poşu), rahmi yerinde tutan bağlarda, tüplerde, bağırsaklarda, mesanede, rahim ağzında, vajinada, dış cinsel organlarda, cerrahi yaralarda ve dikişli doğum esnasında açılan kesilerde görülür."

ADET DÖNEMLERİNDE ŞİDDETLİ AĞRIYA YOL AÇIYOR

Endometriozis hastalarında en sık karşılaşılan şikayetin adet dönemlerinde görülen şiddetli ağrı olduğunu dile getiren Op. Dr. Çiğdem Karas, hastalığın belirtileri hakkında şunları söyledi: "Endometriozis hastalarında en sık görülen şikayet, adetlerin çok ağrılı olmasıdır. Ağrının nedeni endometriozis bölgelerinden salgılanan prostoglandin adlı özel maddelerin etkisiyle rahimde ortaya çıkan kasılmalardır. Ancak ağrının şiddetiyle hastalığın derecesi arasında bir ilişki yoktur. Hafif derecede bir endometriozis şiddetli ağrılara neden olabileceği gibi, ileri derecede bir endometriozis olgusunda çok hafif adet sancısı görülebilir, hatta hiç ağrı olmayabilir. Ağrı tipik olarak adetten birkaç gün önce başlar, kanama boyunca devam eder. Bazen ağrılar ağrı kesici ilaçlara cevap vermeyebilir. Adet sancısı dışında endometrioziste kronik kasık ağrıları ve bel ağrıları da olabilir. Bu ağrılar bacaklara doğru da yayılım gösterebilir. Aynı zamanda ilişki sırasında da ağrı olabilir. Genellikle adet düzensizliği çok sık görülmez, ancak endometrioziste en sık görülen tipik kanama düzensizliği, adet öncesi gelen kahverengi akıntılardır."