Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın hangi hastalıklara iyi gelir? Mucizevi baharatın faydaları…

Tarçın yaygın olarak kullanılan baharatlar arasında yer alıyor. Bu sebeple de tarçının faydaları, bu baharatı tüketecekler tarafından araştırılıyor. Özellikle tarçın kabuğunun, gastrointestinal (GI) rahatsızlığı, ishal ve gaz için faydalı olduğu pek çok araştırma ile kanıtlandı. Aynı zamanda iştahı uyarmak için de kullanılır. Tarçının iyi geldiği rahatsızlıklar arasında, bakteri ve parazitik kurtların neden olduğu enfeksiyonlar için; ve adet krampları, soğuk algınlığı ve grip yer almaktadır. İşte, tarçının faydaları...

Gıdalarda tarçın, içeceklerde baharat ve tatlandırıcı olarak kullanılır.

Üretimde tarçın yağı, diş macunu, gargaralar, gargaralar, losyonlar, merhemler, sabunlar, deterjanlar ve diğer farmasötik ürün ve kozmetiklerde az miktarda kullanılır.

Pek çok farklı tarçın türü vardır. Cinnamomum verum (Seylan tarçın) ve Cinnamomum aromaticum (Cassia tarçın veya Çin tarçın) yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu durumda, gıda mağazalarından satın alınan tarçın baharatı, bu farklı tarçın türlerinin bir kombinasyonunu içerir. Cassia Tarçın için ayrı listeye bakın.

TARÇININ FAYDALARI

Saman nezlesi (alerjik rinit). Araştırmalar, tarçın kabuğu özü, aserola meyve konsantresi ve toz haline getirilmiş İspanyol iğneleri içeren belirli bir ürünü almanın saman nezlesi semptomlarını ve mevsimsel alerjisi olan kişileri azaltabileceğini göstermektedir.

Maya enfeksiyonuna iyi gelebilir

İrritabl bağırsak sendromu (IBS). İlk araştırmalar, 3 hafta boyunca günde iki kez tarçın kabuğu, yaban mersini, kaygan karaağaç kabuğu ve agrimony içeren bir formül tüketmenin bağırsak hareketlerini artırabileceğini ve IBS'li kişilerde mide ağrısını, şişkinliği ve gerilmeyi azaltabileceğini göstermektedir.

Tarçın iltihabı azaltır

Tarçın ayrıca vücuttaki iltihabı azaltan quercetin gibi birkaç flavonoid içerir. Flavonoidler, meyve ve sebzelerde bulunan doğal bileşiklerdir.

Enflamasyon, vücudunuzun doğal bağışıklık sistemi tepkisinin bir parçasıdır ve bazı durumlarda faydalıdır. Ancak iltihaplanma uzadığında veya kronikleştiğinde kalp hastalığı ve artrit gibi durumlara yol açabilir. Enflamasyonu azaltmak, bu hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilir ve ağrı gibi iltihapla ilgili semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir.

Bir 2020 analizi, tarçının iltihaplanma üzerindeki etkilerini inceledi ve günlük 1,5 g ila 4 g tarçın tozu dozunun, genellikle iltihaplanma belirteci olarak kullanılan bir protein olan C-reaktif protein seviyelerini düşürdüğünü buldu.

Vettel, "Tarçın üzerinde bu etkiyi gözlemleyen birçok çalışma, araştırmacıların insanlarda terapötik tarçın dozlarının iltihaplanma ile ilgili sağlık koşullarının tedavisinde nasıl bir rol oynayabileceğini düşünmelerine yol açtı" diyor.

Vettel, tek başına tarçın takviyesinin iltihabı tedavi etmek için kullanılmaması gerektiğini, ancak bunun yerine bir doktor tarafından diğer tıbbi bakımlarla birlikte önerilen ek bir tedavi seçeneği olabileceğini söylüyor.

Tarçın, tip 2 diyabetin yönetilmesine yardımcı olabilir

Mevcut araştırmalar, cinnamonun tip 2 diyabeti yönetme kabiliyeti hakkında çelişkili kanıtlar buldu. Yeni başlayanlar için, birçok çalışma kan şekeri seviyelerini düşürebileceğini keşfetti.

Şeker hastalığı ile mücadelede yardımcı olabilir

Tip 2 diyabetli yetişkinlere ilişkin 2006 yılındaki küçük bir çalışma, dört ay boyunca günde 3 gr toz tarçın, bir plaseboya kıyasla açlık kan şekeri seviyelerini düşürmede etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Günde iki kez 500 mg tarçın alanların hemoglobin A1C'si (son iki ila üç aydaki kan şekeri düzeylerinin bir ölçüsü), yalnızca normal diyabet yönetimi bakımı alanlara göre daha düşüktü.

Tarçın, kolesterol seviyelerini düşürebilir

Bazı araştırmalar tarçının kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini bulmuştur.

Örneğin, tip 2 diyabetli yetişkinlerde yapılan küçük bir 2003 araştırması, günde bir ila altı gramlık değişen dozlarda tarçının toplam kolesterolü, trigliseridleri ve düşük yoğunluklu lipoproteinleri (LDL) düşürdüğünü buldu - bu "kötü" kolesterol türü. riskinizi artırabilir.