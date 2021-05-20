Evlilikler de salgında tehlike altında

Klinik Psikolog Ündar, pandemi döneminde çiftler arasında yaşanan tartışmalarda artış olduğunu belirterek; "Pandemi öncesi çift tartışsa bile iş yaşamı, dışarı çıkma gibi sosyalleşme ile problem halı altına süpürülebiliyorken bu süreçte; daha önce halı altına süpürülmüş olanlar da ortaya çıkmaya başladı. Sürekli evin içinde olma hali tahammülsüzlüğe yol açtı. Çalışan annelerin çocuklarına bakımı ve evden çalışma gibi sorumlulukları aynı anda yapması gerekti. Çiftin sürekli yan yana olması özlem hissini ortadan kaldırdı. Çiftin problemi bazen çocuk da olabilir. Çünkü çocuğun bu süreçte görülen uyum problemleri ve sorumlulukları arttı. Çocukta görülen uyum problemlerinin artmasıyla beraber, çiftlerin bu durumdan birbirlerini suçlaması, birbirlerine karşı yargılayıcı bir dil kullanmaları da ilişkilerini olumsuz yönde etkiledi." dedi.

Ündar; "İlişkilerde en temel problem, kişilerin gerçekten ne istediğini ve beklediğini bilemeyişidir. Konuşamamak, eşle iletişim kuramamak gibi bir sıkıntı var. Bu yasakları eşler, birbirlerini anlamaya, beklentilerini görüp öğrenmeye, eşini tanımaya dair bir fırsata çevirebilir." şeklinde konuştu.

Çiftlerin kendilerine özel ayırabilecekleri zamanları olması gerektiğini söyleyen Ündar, "Çift demek her şeyi birlikte yapacakları anlamı taşımaz. Kendi hayatlarını ilişkileriyle bütünleştirebilirler. Birlikte zaman geçirmek, istediğinizde ortak bir hobi ile uğraşmak hem ilişkinize hem kendinize fayda sağlar." ifadelerini kullandı.

Ündar, çiftlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Kendiniz için küçük olan problemleri bile ertelemeden çözmeli, ben dili kullanarak uzlaşmacı davranmalısınız. Fikir ayrılıkları her zaman olabilir. Kendi fikirlerinizi kabul ettirmek için ısrarcı olmayın. Öncelikle karşınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamak için çaba gösterin. Normal zamanlardaki gibi bir kahvaltı saatiniz olsun. Çocuklar okula gidecek gibi 9.30 da yatsınlar. Kendinize zaman ayırın. Beraber vakit geçirin. Birbirinize olan ilginizi sözel ve davranış olarak gösterin. Cinsel hayatınızı ihmal etmeyin. Çiftlerin çözemeyeceklerine inandıkları bir problem mevcut ise ayrılık, boşanma gibi önemli kararlar öncesinde mutlaka çift terapisi desteği almalı."