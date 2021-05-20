Son dakika: DSÖ'den koronavirüs açıklaması! Onaylı aşılar tüm varyantlara karşı koruyor

"Şu anda, devam eden bir tehdit ve yeni belirsizlik karşısında, dikkatli olmaya devam etmeli ve uluslararası seyahatleri yeniden düşünmeli veya bundan kaçınmalıyız." diyen Kluge, Avrupa kıtasında bazı bölgelerde görülen artışların hızla yayılabileceğine dikkati çekti.

ÇİFT MUTANT 53 ÜLKEDEN 26'SINDA TESPİT EDİLDİ

Hindistan'da görülen ve "çift mutant" varyantı olarak tanımlanan B.1.617 varyantının şu anda DSÖ Avrupa bölgesindeki 53 ülkenin en az 26'sında tespit edildiğini aktaran Kluge, ancak aşılama ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacağını vurguladı.